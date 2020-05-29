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儲蓄險絕版漲價「引爆搶買」　錠嵂保經：修但幾勒！先評估是否有需求

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▲女子，女生，女性，女學生，OL。（圖／pakutaso）

▲儲蓄險要變貴了，民眾常煩惱要不要跟進搶購，不過保險專家認為應先評估是否有需求。（圖／pakutaso）

記者楊絡懸／台北報導

為因應全球央行降息、市場零負利率，金管會宣布自7月起，將調降保單責任準備金利率，3年期以下新台幣與歐元保單利率甚至下到零，讓過去熱門的儲蓄險保單可能將正式絕跡於市場，保費也比現在貴上5至30%。錠嵂保險經紀人釐清「儲蓄險常見錯誤觀念」，同時提醒面對保單準備絕版時，民眾也不需跟著搶購，應先檢視資金與生活規劃，評估是否有需求。

錠嵂保經南二營業處區經理李育帆表示，責任準備金利率調降對保單與保費產生如此大的影響，在於這筆錢是保險公司預先提存、未來準備支付保戶保險金的費用，利率調降導致保險公司要提存的錢變多，因此保險公司通常會透過調漲保費的方式來降低提存的壓力，反向來看，若責任準備金利率調高時，保費通常就會降低。

李育帆說，有保單價值準備金的商品，保險公司就要提存責任準備金，因此有保單價值準備金的終身型險種及長年期主附約保單，如終身壽險、終身健康險、儲蓄險、長年期定期壽險、長年期定期健康險等，都是本次受影響的商品。

▲儲蓄，理財，利潤，定存，投資，股市，匯市，股票。（圖／pixabay）

▲保守型理財的民眾選擇的儲蓄方法會優先選擇定存或儲蓄險。（圖／pixabay）

根據錠嵂保經內部調查發現，保戶購買儲蓄險時，最常詢問的問題是：「繳不出保費怎麼辦」、「要用錢可提前領回嗎」、「何時解約最划算」；而「儲蓄險解約不會虧損」、「宣告利率＝預定利率」、「可以每年領利息」則是常有的三個儲蓄險的錯誤觀念。

李育帆認為，保戶最好在簽訂保單前，應先衡量自身金流狀況，評估年收入、變現能力、存款、生活開銷、緊急預備金等，免得遇到臨時意外狀況，無法負擔保費，而產生不必要的虧損。

至於保戶關心的解約與請領問題，民眾常有「儲蓄險提前解約不會虧損，想拿回錢隨時都可以」的錯誤認知，李育帆強調，儲蓄險唯有在滿期後解約，才能完整拿回所繳保費，若在滿期前解約或提領，將會造成保費的損失。

李育帆也解釋宣告利率與預定利率的差異，前者是保險公司運用利變型儲蓄險保費進行投資的報酬率，後者是計算保費的依據，這兩者並不相同，且都不等於保單的報酬率，之所以混淆，大多來自於業務人員並無誠實告知或說明不清導致。

▲女生，女子，OL，女強人，女職員，女員工，女勞工，妹子，報表。（圖／pakutaso，示意圖，與本文無關）

▲民眾在考慮是否要搶購儲蓄險前，建議先重新檢視是否有需求。（圖／pakutaso）

在停售與保費調漲心態下，7月前難免會出現一波儲蓄險的搶購潮，民眾該不該參與？錠嵂保經建議，不需要跟著搶購，應採取「停、看、聽」來檢視資金與生活規劃，評估是否有需求。

「停」，應思考停售搶購是常態，冷靜思考自己是否真有需求。「看」，拿出自己或家人的保單，先請保險服務人員先檢視，確認是否有投保補齊缺口的必要性。「聽」，若真有投保需求，也該深入了解保障內容資訊，找出最適合自己的保單。

錠嵂保經表示，每個人儲蓄的初衷與結果都不盡相同，在挑選儲蓄險仍要依自身的需求出發點；另外建議選一位優質且專業的業務，比起選擇保單來得重要，一位好的業務會帶給客戶適合的規劃，也會用專業捍衛客戶應有的權益。

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