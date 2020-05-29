擅刪9歲兒《Minecraft》存檔！「1年心血消失」他爆哭絕食　網分析：後果超嚴重

▲擅自刪除9歲兒子《創世神》世界，「父親反省文」引發眾多網友討論。（圖／達志／示意圖）

記者趙蔡州／綜合報導

親子教育很重要，但也要注意尺度，否則造成的傷害，恐怕會是孩子一輩子的陰影。美國有一名父親日前在Reddit論壇詢問，他為了懲罰長期賴床的9歲兒子，把兒子認真創造1年的《Minecraft》（當個創世神）刪除，結果讓兒子情緒崩潰甚至拒絕吃東西，也因此讓他反省「自己是不是個混蛋。」

原PO在全美最大論壇Reddit的Am I the Asshole（我是混蛋嗎）討論區表示，自從學校改為遠距離教學以來，他的兒子一直無法準時起床，「原本每天應該早上7點起床，但是在過去的一個月裡，兒子一直睡到大約9點或10點，儘管我多次警告之後，他依然沒有改善。」

▲原PO 在Am I the Asshole（我是混蛋嗎）討論板發文。（圖／翻攝自reddit）

原PO認為，準時起床是兒子必須要學會的事情，因此他不會強迫兒子起床，直到某一天他告訴兒子，如果每天繼續賴床的話，就會有非常嚴重的後果。最初兒子還能按時早起，但持續一周後便開始繼續賴床，原PO在最終的警告無效後，就擅自把兒子的Minecraft刪除了，並宣布接下來1個月禁止玩電腦遊戲。

當原PO告知兒子懲罰的內容後，兒子瞬間情緒崩潰，一邊哭泣一邊尖叫大鬧，「他（兒子）告訴我，他在這個世界（Minecraft）度過了整整一年的時間，他真的很難過，再也見不到他建造的世界了，他現在整天都在哭，並且拒絕吃任何食物。」

原PO透露，兒子曾經跟他分享在Minecraft世界中，建造了一座令人印象深刻的城堡，「當時兒子還很自豪地向我展示了這座城堡」，所以在看見兒子的反應後，讓他不禁反思「自己是不是個混蛋？」

▲有網友分析，刪除Minecraft，就像把別人創造的作品（如小說、繪畫）毀掉一樣。（圖／截自Minecraft 遊戲畫面）

文章分享後立刻掀起各國網友討論，甚至有網友轉貼到台灣的臉書社團，有人說「換做是我，我就不會再跟我的父母多說任何一句話了吧，或是不會再分享任何東西，知道越多，傷的越痛」、「努力了一整年的心血被刪，是我也會暴怒啊」、「當懲罰已經造成精神上的傷害，就別怪孩子怎麼對你不親，不再跟你溝通。」

也有人分析，「今天刪除的不是遊戲這麼簡單，就像是他花時間寫了好幾張稿紙的小說、畫了好幾張的繪畫，被你撕毀一樣。平常那種打怪、殺敵的遊戲，刪掉就算了，安裝回來了不起重破一次、重賺分數，但刪除Minecraft不一樣，除非有特別去備份，不然這種創造類遊戲，就是與畫圖、寫小說一樣，作品刪除就是刪除了，也等同於是否定了他的創造力。」