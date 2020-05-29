瘋電影／海邊走走　最大的婚姻暴力是來自精神上的

文／賴賴

瘋言瘋語：

經濟不景氣，全球充滿兩三個角色搞定一部電影的格式，兩個老戲骨，沒想到意外的非常精彩好看，這種劇本考驗得都是編劇力，和導演的說故事能力，電影的人設熟悉得像自家發生的故事，描述老人婚姻的維持，衷心建議已婚夫妻個別觀賞做功課，夫妻的課題是一生的，而所有的夫婦都得面臨這對夫妻一樣的窘況，雖然只是簡單的日常，卻有著百萬種學問，非常非常有內涵的劇本。

其實故事大綱很簡單，卻細膩得感覺是鄰居家的故事，美麗任性的母親，弱勢唯唯諾諾的父親，在家裡呼風喚雨像是國王與小兵的遊戲，母親擔任的是國王的角色，沒想到有一天，小兵不玩了，突然遊戲喊停，他外遇了，她失去一切，這位父親未曾嘗試與母親溝通相處問題，都是逆來順受，母親強勢習慣之後，生活品質遭受破壞，每個居住者都不開心，包含小孩都會有所影響，兒子成年後遲遲沒有交往對象。

原來是金獎編劇親自下海執導，強大的編劇力。



片 名：海邊走走

英文片名：Hope Gap

類 型：劇情

上映日期：2020-05-15

片 長：01時40分

導演：威廉尼克森(William Nicholson)

演員：比爾奈伊(Bill Nighy) 、 安妮特班寧(Annette Bening) 、 喬許歐康納(Josh O'Connor)

國 家：英國

語 言：英語

發行公司：天馬行空



劇情大綱



「在愛情的世界裡，沒有先來後到

不被愛的那個，才是第三者」～威廉．莎士比亞

葛瑞絲（安妮特班寧 飾）和艾德華（比爾奈伊 飾）共結連理長達近三十年，就在他們邀請長年定居倫敦的兒子傑米（喬許歐康納 飾）回到老家相聚慶祝時，艾德華卻偷偷告訴傑米，他已經計畫好隔天就要離開葛瑞絲、離開這個黯淡又邊緣的海濱小鎮！原來這對夫妻的關係早已來到地獄般的最低潮──葛瑞成天碎唸艾德華對於生活缺乏熱情，艾德華卻覺得在婚姻裡從未得到滿足，隱忍多年，終於決定奔向另一個溫柔鄉……他和她的未來還有希望嗎？三人一起走過衝突、憤怒、悲傷，卻也交織著溫柔、嬉笑，最終歸於平靜的真實；人生從來就不簡單，通往救贖的路也沒有捷徑──這是一個關於重生、關於希望的故事。



以《悲慘世界》、《神鬼戰士》成名的金獎編劇威廉尼可森，這次執導第二部劇情長片《海邊走走》的陣容可說是無懈可擊，當情緒收放自如、舉手投足都難掩金獎影后氣勢的安妮特班寧，遇上總是用一張「面無表情的表情」散發超凡個人魅力的比爾奈伊，兩人又愛又恨、充滿火花的對手戲絕對不容錯過！

▲妻子長期主觀強勢，終於把教師老公逼出外遇了。

▲老公退休後也從婚姻中退休，獨留妻子和兒子。

▲唯唯諾諾的忍耐對於婚姻經營是正確的方法嗎？

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