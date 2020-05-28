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瘋電影／誰殺了唐吉訶德　影史上最悲慘歷經20年完成

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文／賴賴

▲▼ 誰殺了唐吉訶德。（圖／imdb）

瘋言瘋語：

嚴格來說，這部電影比較屬於文青電影，若是單純以商業娛樂片角度來看，恐怕不如預期，以唐吉軻德為名，感覺就是一部娛樂性質的西洋古裝劇，且多了懸疑性，但其實整部電影的格式屬於公路電影概念，公路電影節奏卻不緊湊不懸疑不用推理，反而是思考著劇情中真實與虛幻中的複雜交叉，內涵深厚但過程不驚喜。

男主角飾演一位導演，在真實世界裡遇到一個瘋子唐吉軻德，陰錯陽差只能跟著他，而這位唐吉軻德時不時的有著他的世界的對白，突然在宮殿，突然遇到以前演員，看得過程是有些辛苦，且隨時都要燒腦的部分是內含的考驗，所以看完感覺非常累。

這是一部非常困難操作的電影，導演果然沒有駕馭得太好，如果是當初的強尼戴普飾演，那就有趣多了，畢竟這個男主角應該是有點喜感，有才氣但色色壞壞花花公子，這位男主在喜感上毫無發揮，使得整部電影感覺艱澀，劇本非常有料，以導演的腳色來訴說一個被架空在現實與奇幻的世界裡，這個奇幻世界是因為跟了一個瘋子，而這個瘋子也不是真瘋，就這樣唐吉軻德追逐夢想的形象，就框住了瘋子和導演兩位腳色中，從這裡出發開始了公路之旅，期間所遭遇的人事物，都可以以這個邏輯為起點去解釋，所以是一部非常不娛樂的電影，要不斷思考著這段編劇要表達的是什麼，而不是就劇情直線去理解。

總之誰殺了唐吉軻德，因為看過紀錄片，所以特別有感，果然劇情和紀錄片一樣，導演要說的東西都很高深，擅長透過無聊的過程告訴你高深的學問。而這部電影仍然是個賠錢貨。耗資過高卻難以回收。和唐吉軻德一樣，空有夢想卻不被世俗欣賞。


片　　名：誰殺了唐吉訶德
英文片名：The Man Who Killed Don Quixote
類　　型：冒險、奇幻、喜劇
上映日期：2020-05-15
片　　長：02時13分
導　　演：泰瑞吉連(Terry Gilliam)
演　　員：亞當崔佛(Adam Driver) 、 強納森普萊斯(Jonathan Pryce) 、 歐嘉柯瑞蘭蔻(Olga Kurylenko)
發行公司：車庫娛樂


劇情大綱

曾對電影滿懷理想抱負的陶比，如今卻是個利慾薰心、江郎才盡的國際名導，對新作毫無靈感。直到神祕 的吉普賽人拿出一張舊光碟，裡頭竟是自己年少時的熱血畢業作《唐吉訶德》。往事憶起，陶比重返舊地，當 年參與演出的老鞋匠竟然瘋了，堅稱自己是騎士唐吉訶德本人，還硬認他是隨從桑丘，兩人陰錯陽差地相伴上 路，一連串光怪陸離的事件，也讓陶比逐漸迷失在記憶與狂想中⋯⋯。

歷經天災人禍、資金斷援、演員易角，奇幻名導泰瑞吉連這部被戲稱「受詛咒」的電影，在超過二十五年 籌備拍攝後終於完成。彷彿與名著《唐吉訶德》遙相呼應，戲裡，劇中人經歷重拾初衷的魔幻旅程;戲外，泰 瑞吉連宛若現代唐吉訶德，即使屢屢遭挫，仍堅持電影信念。一如他所說:「聰明人早該在多年前就放棄拍攝 ，但有時候死腦筋的逐夢者才是最後的贏家。

▲▼ 誰殺了唐吉訶德。（圖／imdb）

▲唐吉軻德單挑了風車和巨人。

▲▼ 誰殺了唐吉訶德。（圖／imdb）

▲到底唐吉軻德是真的穿越歷史還是真實存在?

▲▼ 誰殺了唐吉訶德。（圖／imdb）

▲三個巨人象徵著現實中的巨大困境。

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