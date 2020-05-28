二讀國歌法、通過港版國安法　陳其邁：香港自由蒙上一層灰

▲陳其邁談「港版國安法」。（圖／翻攝陳其邁臉書）

記者黃巈禾／台北報導

香港立法會27日恢復《國歌法》二讀，中國人大28日表決通過香港國安法。對此，行政院副院長陳其邁表示，香港立法會二讀《國歌法》 草案，這讓香港的自由，今晚又再蒙上一層灰，「風雨同路，我們一起抱緊自由。香港人加油！」

《國歌法》主要保護國歌，草案將多項行為列為罪行，若「篡改歌詞、曲譜」「以歪曲或貶損的方式奏唱國歌」「公開、故意以任何方式侮辱國歌」「故意發布被篡改的國歌」「故意發布被歪曲或貶損方式奏唱的國歌」等，最高可罰款5萬港元（約19萬元新台幣）及監禁3年。

中國2017年9月通過《國歌法》後，要求香港、澳門跟進，目前已完成首讀及動議二讀。香港立法會於2020年5月27日恢復二讀辯論，預計6月4日表決。此外，中國第13屆28日舉行全國人大第3次會議，以2878票贊成、1票反對、6票棄權，正式通過港版國安法。

陳其邁指出，中國人大不顧香港人民和全球民主國家的強烈反對，強硬通過「港版國安法」立法決議，箝制香港的政治自由與言論自由，徹底毀棄「一國兩制，50年不變」承諾，而台灣人民早就看清中國政府毫無信用，表面上保證一切不變，實際上用盡一切手段滲透，此刻，台灣人與香港人民站在一起，惋惜香港自由與文化被中國無情輾壓。

對於香港立法會二讀《國歌法》 草案，陳其邁認為，若不當使用或污辱中國國歌《義勇軍進行曲》，將會被罰款或監禁，這讓香港的自由，今晚又再蒙上一層灰。

陳其邁提到，台灣與世界上的所有國家一樣，支持普世的民主價值，不願見到香港的自治、人權退步，也將持續支持港人爭取自由的決心，總統蔡英文已指示行政院組成「香港人道援助關懷行動」專案小組，提供香港民眾必要的協助，「自由的台灣，撐香港的自由」、「風雨同路，我們一起抱緊自由。香港人加油！」