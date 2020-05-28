快訊／國民黨談港版國安法「高度憂慮」：挺香港有別於大陸的獨特地位





▲大陸第十三屆全國人大三次會議閉幕會28日以2878票讚成、1票反對，正式通過港版國安法通過，香港警察上街驅離示威民眾。（圖／路透）

記者羅婉庭／台北報導

針對中國人大28日表決通過香港國安法，國民黨表示「高度憂慮與遺憾」，該法案將造成香港社會對立衝突，及自由、民主的衝擊，始終支持香港地區維持有別於大陸的自身獨特地位。

中國第十三屆全國人大三次會議閉幕會今天以2878票讚成、1票反對，正式通過「關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定」。

國民黨稍後發表聲明指出，對於日後可能造成香港社會對立衝突，及自由、民主帶來的衝擊，國民黨表達「高度憂慮」。國民黨表示，基於歷史淵源與同胞情懷，始終支持香港地區維持自身獨特地位，保持有別於大陸地區的民主與自由。

國民黨批評，「港人治港、高度自治」為中共當局對香港人民的承諾。此次中共當局決定在港設置安全機構，觸動港人敏感神經，缺乏充分溝通，傷害大陸與香港間本已脆弱的互信基礎，令人遺憾。國民黨呼籲中共當局、港府與香港各界，能夠充分溝通、理性對話，重現香港立法與司法的高度自治。

國民黨表示，挺香港爭取自由民主的態度，不會改變；只要有利於港澳人民自由、民主、人權及繁榮，國民黨都樂觀其成。目前，國民黨立院黨團已依中華民國憲法精神與規範，積極研擬相關法律提案與政策建議，利用具體修法作為，完善「港澳關係條例」，藉以支持香港人民爭取自由民主，讓相關庇護規範更加明確可行。

▲大陸全國人大通過港版國安法，全場響起熱烈掌聲。（圖／翻攝自央視）

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