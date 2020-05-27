欠繳國道通行費「最慘財產被拍賣」　欠費2萬元以下4大超商可補繳

▲若逾期仍未補繳國道通行費，高公局將寄送雙掛號補繳通知單；如逾期仍不繳納，則依法開罰，每日之欠費另處300元罰鍰。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

民眾欠繳通行費經催繳及開罰仍未繳納，高公局依法移送執行分署強制執行，執行分署強制執行前會寄送印有條碼之傳繳通知書，收到通知書之民眾在期限內可至超商繳款。高公局提醒，「這是真的」，不是詐騙；若置之不理，將會被扣薪、扣存款或財產被查封、拍賣。

先前一名43歲陳姓男子因欠繳1.8萬元交通違規罰單長達4年多，行政執行署宜蘭分署將他名下位在基隆市的3層樓透天厝（市價約250萬）查封法拍，陳男認為不合理提出陳情，其母親更是為此下跪喊冤，引發社會譁然。

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▲國道通行欠費在2萬元以下，都可到全台各大超商繳納。（圖／記者陳家豪攝）

為加強服務民眾，高公局去年11月起與行政執行署合作，增加對通行欠費金額在2萬元以下者，提供可於繳納期限內持執行分署寄發印有條碼之傳繳通知書，至全國各大超商（統一、全家、萊爾富、OK及美廉社）繳納之便民措施，免除後續遭扣薪或查封財產之困擾。

不過，若欠費金額逾2萬元者，則仍需至執行機關或移送機關繳納；或以購買郵政匯票寄至或逕以指定帳戶匯款至移送機關。

高公局表示，用路人於通行國道後，均有一段自動繳費期，如逾自動繳費期，ETC建置營運公司將以半個月為週期寄送平信繳費通知單，若逾期仍未補繳通行費，將寄送雙掛號補繳通知單，用路人需補繳原通行費及50元雙掛號作業處理費；如逾期仍不繳納，則依法開罰，每日之欠費另處300元罰鍰。

呼籲民眾，國道通行費應於通行當下主動繳交，建議用路人可申辦銀行自動轉帳儲值，除可享帳戶足額通行費9折優惠外，又可以避免衍生後續補繳、逾期罰單及遭強制執行等情事。

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