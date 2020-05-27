國寶級電影看板大師顏振發最新力作　陳時中領軍！「防疫五月天」躍然油畫

▲顏振發以寬幅的大型看板畫布，以油畫手繪方式，創作「防疫大作戰」，畫出5位防疫英雄，人物神韻逼真傳神。（圖／翻攝全美今日戲院手繪看板文創研習營場臉書，下同）

記者林悅／台南報導

在總統大選時手繪「蔡賴配」選舉看板後宣騰一時的國寶級電影看板手繪大師顏振發，近日再以「防疫大作戰」為主題，畫下陳時中部長等5位防疫英雄的為角色的大型油畫看板畫像，感謝他們為台灣防疫工作的付出，顏老師冒著高溫作畫汗濕衣襟，令學員與網友大讚。

電影看板曾是許多台灣人的共同記憶，在現代的社會中幾乎已被全面取代，獨剩台南全美戲院和幾個零星地仍保有這個傳統，國寶級電影看板師顏振發老師，曾在選前為蔡文英、賴清德競選總部，手繪全國唯一的選舉看板，打造小英台南競總成為新亮點，曾宣騰一時。

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最近顏振發老師有感於台灣此次新冠肺炎防疫工作享譽國際的優秀表現，認為這是台灣相當具有紀念性的一刻，想要用畫筆記錄下這件大事。顏振發老師以中央防疫指揮中心陳時中部長團隊5名代青性防疫英雄為對象，開始進行「防疫大作戰」之大型油畫看板創作，

▲國寶級電影看板師顏振發老師，曾蔡文英、賴清德競選總部，手繪全國唯一的選舉看板，打造小英台南競總成為新亮點，曾宣騰一時。

顏振發老師接連多日在全美今日戲院對面的手繪看板文創研習營場地，手繪這幅大型看板畫作，由於天氣燠熱，顏老師汗水都濕了衣服，十分辛苦，學員及網友紛紛在全美今日戲院手繪看板文創研習營臉書粉專留言，除不捨顏老師辛苦作畫，更大讚顏老師的精神與付出，直說真是經典之作。該幅作品預計在5月30日之前會完成，屆時將懸掛在全美今日戲院上方，供大家欣賞！另外可能制作小幅作品翻印，致給畫作中陳時中部長等防疫英雄。

▲台南市長黃偉哲也親訪顏振發老師「師學學藝」學繪廣告看板。（圖／記者林悅翻攝）

據了解，在5、60年代當時的電影廣告，都是由電影看板師，依電影劇照，用油畫方式畫在大型木頭框的畫布上，再以拼接方式，掛在戲院正面，但在現代的社會，這種傳統手繪看板幾乎已被新的印刷技術所全面取代，獨剩台南全美戲院和幾個零星地，仍保有這個傳統，而顏振發老師，則是目前仍在做人工手繪電影看板的代表性人物，他為了保留這份傳統電影看板手繪技藝，還在全美戲院熱心開課，教導有興趣的年青朋友作畫，大家都叫他「顏老師」，可謂是國寶級電影看板手繪大師。

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