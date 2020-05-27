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天外撞來「一隻烏龜」！牠半身「插在擋風玻璃上」碎裂　駕駛傻了

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▲▼（圖／翻攝自Facebook／Latonya Lark）

▲天外飛來一隻烏龜插在擋風玻璃上。（圖／翻攝自Facebook／Latonya Lark）

記者黃心瑀／綜合報導

美國女子拉克（Latonya Lark）日前開車在喬治亞州的高速公路上行駛時，突然看到一個像「磚塊」的東西飛來，隨後撞破前方的擋風玻璃卡在上面，這時她才驚訝的發現原來從天飛來的東西竟然是「一隻烏龜」！

綜合外媒報導，這起離奇的意外事件發生在21日，拉克事發當下正在高速公路上開車，而她的兄弟凱文（Kevin Grant）則是坐在副駕駛座的位置，沒想到突然從前方快速飛來一個類似像磚塊的東西，重重的砸在擋風玻璃上，造成玻璃碎裂，飛出的碎片還將凱文割傷了。

拉克說，在意識到有東西飛過來的時候，她就開始減慢速度，但東西還是砸進了玻璃中，隨後仔細一看竟然是「一隻烏龜」，而且這隻可憐的烏龜因為被卡住，身體一半在車外，一半則是在車內；警方到場處理後，將她的車子拖離現場並將動物救出送醫，但烏龜最後仍然因為受傷失血過多不治身亡。

拉克推斷，這隻烏龜很有可能是被前方的汽車撞上，然後向後飛才會落到她的擋風玻璃上，同時她也慶幸自己有放慢速度還有擋風玻璃夠厚，因為根據警察的說法，如果兩樣條件都沒有達到，那後果也將會是災難性的。

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