LIVE／自由買賣最快6/1解禁「口罩大廠電話被打爆」　指揮中心14時說明

記者陳詩璧／台北報導
台灣新冠肺炎疫情趨緩，截至5月25日為止，已經連續超過40天沒有新增本土確診病例，指揮中心指揮官陳時中說最快6月1日起可自由買賣，開放外銷也能在國內販售，但實名制仍繼續實施。消息出來至今，國內的口罩大廠訂單激增，還有客戶一次訂就是數十萬盒，詢問電話已經被打爆。指揮中心將在14時對相關的防疫措施和疫情變化做說明。
▲今年初彰化排隊買口罩人潮。（圖／記者唐詠絮攝）
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▲指揮中心指揮官陳時中宣布，口罩自由買賣最快6月1日解禁。（圖／指揮中心提供）
記者陳詩璧／台北報導
台灣新冠肺炎疫情趨緩，截至5月25日為止，已經連續超過40天沒有新增本土確診病例，指揮中心指揮官陳時中說最快6月1日起可自由買賣，開放外銷也能在國內販售，但實名制仍繼續實施。消息出來至今，國內的口罩大廠訂單激增，還有客戶一次訂就是數十萬盒，詢問電話已經被打爆。指揮中心將在14時對相關的防疫措施和疫情變化做說明。
▲今年初彰化排隊買口罩人潮。（圖／記者唐詠絮攝）
▲指揮中心指揮官陳時中宣布，口罩自由買賣最快6月1日解禁。（圖／指揮中心提供）
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