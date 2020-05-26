LIVE／自由買賣最快6/1解禁「口罩大廠電話被打爆」　指揮中心14時說明

尼克傳奇中鋒尤英(Patrick Ewing)3天前在個人推特自曝確診新冠肺炎，不少球迷都為這位57歲名人堂球星感到憂心；他的兒子尤英二世(Patrick Ewing Jr)26日更新父親的病況，他表示爸爸已經從醫院返家，狀況好轉中，「我希望每個人都注意安全，保護好自己和自己所愛的人。」