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英國維珍「軌道首射火箭」失敗　客戶是美國太空軍組衛星

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▲▼維珍軌道首度空中發射火箭，結果失敗收場。（圖／翻攝自twitter／Virgin_Orbit）

▲維珍軌道首度空中發射火箭失敗。（圖／翻攝自twitter／Virgin_Orbit）

實習記者施怡妏／綜合報導

英國維珍軌道公司（Virgin Orbit）表示，當地時間週一（26日），負責運載火箭的特別改裝版波音747客機「宇宙少女」（Cosmic Girl），在太平洋上空3.5萬英尺處，首次進行「發射者1號」（LauncherOne）火箭試射的任務，發射不久後因為異常狀況導致失敗收場，比預計時間提早結束。

根據Virgin Orbit報導，維珍軌道公司在推特發文寫道，「我們已經確認飛機已經安全停放，飛行任務很快就結束了，機組人員全都安全返回基地，沒有任何人員傷亡」，對於任務失敗的原因為何，維珍軌道公司沒有進一步的說明，有可能是點火失敗，或是在發射過程中遇到意外的困難等，「第一階段飛行時就發生異常狀況，我們的工程師蒐集到大量數據之後，將能得知更多的訊息」。

維珍軌道公司首席執行官Dan Hart表示，「我們團隊今天以不可思議的技能，完成了發射前的飛行操作，試飛的目的是用來生產更多的數據，儘管沒有達到我們的目標，但我們現在擁有了其中一個寶庫，下一枚的火箭還在等著我們，經過這次的經驗，調整好之後，我們將進行下一個測試。」

美國太空軍「太空與飛彈系統中心」於4月份10日宣布，由「維珍軌道」（Virgin Orbit）子公司VOX Space獲合約，負責為五角大廈執行3次發射任務，將44顆小型衛星送上近地軌道，強化太空軍架構。VOX Space也表示，由於從關島發射可以很容易取每一個軌道傾角，所以被允許從關島安德森空軍基地執行整個任務。

▲維珍軌道公司表示，失敗原因有待確認。（圖／翻攝自twitter／Virgin_Orbit）

▲▼維珍軌道首度空中發射火箭，結果失敗收場。（圖／翻攝自twitter／Virgin_Orbit）

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