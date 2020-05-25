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舉大港開唱前車之鑑　王浩宇「罷韓可能不會過」曝關鍵

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王浩宇說，罷韓若被貼上負面標籤，情勢就不妙了。（本刊資料照）

圖文／鏡週刊

6月6日罷韓投票已進入倒數階段，雙方陣營也頻頻出招，桃園市議員王浩宇表示，封關前最後民調，罷韓勉強飛過底線，但也可能不會過，提醒罷韓若被貼上負面標籤，情勢就不妙了。

王浩宇在臉書發文，開頭就強調，「罷免本來就很不容易，投票率永遠都是關鍵。」他強調，嬉笑怒罵的方式，或許可以獲得網路流量跟聲量，或許真的可以增加年輕人投票意願，但同時也會傷害中老年人對罷韓的觀感。

王浩宇舉出當時大港開唱的例子，指當初有台北市議員跑到高雄，在大港開唱中罵髒話、說韓國瑜是生殖器，事件爆發後讓韓國瑜在中老年支持度稍微回穩。

他說，年輕選民畢竟只是少數，而大港開唱飆罵剪出來的片段就是那麼不堪，中老年人的接受度當然沒那麼高。

王浩宇最後再次提醒，「你罵得很爽、年輕人聽得很爽，但爸爸媽媽都在搖頭、韓天新聞又撿到槍」，一旦沒水準的標籤貼上，罷韓選票就沒了。

封關前最後民調，罷韓勉強飛過底線，也可能不會過，王浩宇喊話「無論如何，Go vote！ 就差那麼一點。」


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