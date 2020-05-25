同居才知科技公司男友是「恐怖情人」　甜美公務員當街慘遭刺死

圖文／鏡週刊

嘉義於2013年發生一起恐怖情人殺害女友案。科技公司課長呂政軒不滿公務員女友提分手，竟持水果刀將準備上班的女友刺死。檢方認為呂泯滅人性，法院審理認定，呂從小生活在家暴的陰影下，遇到感情挫折，才會不自覺複製父親的暴力行為，加上死者母親寫信向法官求情，法院最後將呂判處無期徒刑。

2013年5月30日上午8點，任職嘉義縣政府社會局的涂菫芸一如往常準備上班，豈料才一踏出門，男友呂政軒突然冒出，從後方勒住她，來載涂女上班的王姓男同事見狀衝上前，企圖拉開2人，但呂卻持水果刀猛刺涂的頸部，行凶之後騎機車逃逸，涂送醫急救仍不治身亡。

案發當天上午，涂堇芸要到阿里山辦理救災演習，因此請王姓男同事騎機車載她去，王接近8點在涂住處外等候，見涂走出門便準備發動機車，不料卻傳來涂的尖叫聲。王轉頭看到呂政軒從後方抓住涂，把她往屋裡拖，王連忙上前搶救涂女，沒想到呂突然亮出水果刀往涂的脖子猛刺一刀，王要奪刀時手被割傷，這時呂又再往涂的頸部刺了一刀，見涂倒地，才匆忙騎機車逃逸。

呂政軒猛刺被害人頸部深達12公分，當場失去生命跡象，雖經送醫急救，最後仍傷重不治。

★鏡週刊關心您：遠離家庭暴力，可通報全國保護專線113



更多鏡週刊報導

【和死神同居2】科技男變暴君 她提分手讓家人陷死亡威脅

【和死神同居3】臉書預告同歸於盡 殺女友凶手2封遺書曝光

【和死神同居4】他個性孤僻壓抑 一問才知有個悲慘童年

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣