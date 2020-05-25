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隨手一夾意外發明美食！「三明治」誕生逾300年　起源於英國嗜賭貴族

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▲美式三明治專賣店Liquid Bread Company (LBC)開幕滿一年，特別推新10盎司「Steak Au Jus 牛排沾肉汁」三明治，等同就是在吃一客牛排的份量，肉肉控可以考慮一下。（圖／記者黃士原攝）

▲三明治是英國貴族發明的。（示意圖／記者黃士原攝）

記者黃可昀／綜合報導

口味多變的三明治紅遍中西方，很多上班族或學生早餐都會選擇它，快速又方便。不過，三明治其實是源自於英國，一名貴族沉迷撲克牌賭博中，整日待在賭桌上不肯好好吃飯，要求妻子與僕人做「麵包夾肉」的料理給他吃，後來才成了揚名各國的平民美食。

據英國《每日電訊報》報導，關於三明治由來有2種說法，第一個是英國貴族蒙塔古（John Montagu）很愛打撲克牌，甚至連吃飯都是在賭桌上邊賭邊吃，但徒手抓肉會害他手油油的，或是沾到撲克牌上，所以請僕人拿兩片麵包讓他夾著吃。由於蒙塔古又名為第四代三明治伯爵（4th Earl of Sandwich），當時友人形容這種簡單快速的飲食方式「像三明治一樣」，後來就漸漸用三明治來稱呼這道食物。

請繼續往下閱讀...

▲▼早餐,火腿蛋,吐司,早餐店,美食,示意圖。(圖／記者楊蕙綾攝)

▲各國三明治的麵包或用料都不太一樣。（示意圖／資料照）

台北市立圖書館2004年也曾線上解答，同樣採用第一個說法。此外，內容也提到，「這位三明治伯爵經常鼓勵英國人到海外發展。西元1778年，詹姆士庫克發現夏威夷群島時，為了紀念伯爵的鼓勵，曾經把群島命名為『三明治群島』。」

第二個說法是，蒙塔古身為公務員，長時間待在辦公室看文件，每天都隨便吃一點麵包與醃肉填飽肚子，把這兩樣食材夾在一起就能用手直接拿著吃，眼睛可以一邊閱覽文件，也不用怕油脂會弄髒官方文件。

無論真相為何，三明治已經誕生超過300年，如今在各個世界廣為流傳，也隨著各國文化發展出不同的口味、配料，且做法簡單幾乎每一戶人家都會做，成為營養豐富又快速美味的一道料理。

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