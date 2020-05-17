影／啥米！中獎卻「只想哭」　這款發票無法領獎　3種情況會中標

記者吳靜君／台北報導

2020年3、4月期統一發票即將在5月25日開獎，民眾也盼望可以幸運中「特別獎」，成為千萬富翁。南區國稅局提醒，統一發票上如果是「無金額」或者是「零元」發票即使中獎是無法領獎，所以民眾在對發票或領取發票時要注意，避免中獎卻無法領獎而窮開心。

▲3、4月期統一發票即將開獎，但是國稅局提醒有一款發票即使中獎也無法領獎，民眾兌獎時或領取發票時要注意。（圖／記者許力方攝）

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財政部南區國稅局表示，常有民眾來電詢問，零元統一發票可否領獎。南區國稅局說明，依統一發票給獎辦法第11條第1項第1款規定，統一發票無金額，或金額載明為零或負數，不適用給獎之規定，因此營業人如未銷售貨物或勞務，請勿開立無金額，或金額載明為零或負數之統一發票，以免消費者中獎卻無法領獎。

依此，南區國稅局表示將有三種情況下統一發票無法領獎，為信用卡點數兌換商品、持空瓶向超商或超市等營業人退還押瓶費；最後就是商品禮券的發票。

南區國稅局解釋，消費者與營業人間如只有兌換或退費的行為，而無其他交易，則營業人不用開立無金額或金額載明為零或負數的統一發票，像是：以信用卡點數兌換商品、持空瓶向營業人退還押瓶費等。

營業人發行商品禮券，於出售該商品禮券時已開立統一發票，因此消費者持商品禮券兌換商品時，如金額與禮券相抵為零，營業人無須再開立零元統一發票。國稅局局提醒，為避免造成對領獎爭議，請營業人勿開立無金額，或金額載明為零或負數的統一發票。