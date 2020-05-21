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UberEats訂餐中千萬！1、2月發票有7張千萬大獎沒領　快看是不是你

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▲▼統一發票兌獎。（圖／記者許力方攝）

▲統一發票兌獎示意圖。（圖／記者許力方攝）

記者吳靜君／台北報導

109年3、4月期統一發票將在下週一（25日）開獎，民眾期待可以幸運中大獎，成為千萬富翁。不過109年1、2月期的統一發票千萬特別獎中獎號碼「12620024」有18張中獎，仍有7張尚未領；其中在台南新營區的大盤大百貨商行花12元買衛生紙就中千萬大獎的幸運兒，也還未出現兌領。

財政部表示，109年1、2月期的統一發票兌領期限到今年的7月6日止，所以還未兌領的幸運兒要把握時間，不要與財神爺擦肩而過了。

請繼續往下閱讀...

根據財政部所公布未兌領的清冊顯示，千萬特別獎中有7張未領，其中台北市有2張尚未兌領，分別為是Uber Eats首次開出千萬大獎的套餐，消費金額為225元；以及在台北市中正區今華電子只花20元買電子零件配件就中大獎的幸運兒。

桃園市則有1張，則是在桃園市桃園區的全聯慈文店購買高鈣奶粉、夜用尿布、地板黏塵拖等，花費為794元，但是有用禮券抵用，所以發票上的交易金額為294元。新北市也有1張，為在中和區的爭鮮中和環球店買單顆壽司7顆，以及味噌湯共計71元。

新竹縣1張，為在新竹縣竹北市7-ELEVEN強興門市花90元購買菸品。台南市則為1張，就是在台南新營區的大盤大購買抽取式衛生紙12元就中大獎。而高雄市也有1張，為在楠梓區多那之楠梓門市花費20元買麵包。

▲▼1、2月期發票,未領。（表／記者吳靜君、資料來源／台北報導）

▲1、2月期統一發票特別獎1000萬未領情形。（表／記者吳靜君、資料來源／財政部）

另外，109年1、2月期200萬元特獎中獎號碼「39793895」共計有14張發票中獎，其中也有4張還未兌領。

其中台北市有2張，其中1張是位在台北市信義區惠安門市購買酒類跟日用品，共計花費328元；以及在PChome購買USB集線器以及驅動網路卡，消費金額為619元。

另外2張則是分別在彰化縣彰化市的台塑石油金油加油站，加100元的汽油即中大獎；以及在台南市柳營區7-ELEVEN小腳腿門市花53元買統一肉鬆麵包以及純喫茶無糖綠茶共計53元。

根據財政部統計，100年以來已經開出714張千萬大獎，其中已經有517張已經兌領，兌領率72%；另外200萬元特獎也開出了675張，其中已經兌領466張，兌領率達69%。

▼1、2月期統一發票200萬特獎未領情形。（表／記者吳靜君、資料來源／財政部）

▲▼1、2月期統一發票,未領。（表／記者吳靜君、資料來源／財政部）

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