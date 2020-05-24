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西門町上演卡丁車！2休旅車夾擊、8煞砸賓士E350噴辣椒水　主嫌辯：他開太慢

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記者張君豪／台北報導

台北市西門町23日深夜發生一起砸車大亂鬥事件，當時洪姓駕駛開車行經昆明街時，遭到陳姓駕駛開車追撞，隨後共有8名男子下車，先以球棒砸毀洪姓駕駛座車，並持辣椒水噴洪男，手段相當兇殘；被害人駕駛市價高達近400萬元的黑色賓士E350 AMG座車車窗全毀！眾人行兇後一哄而散；警方24日凌晨逮捕8人到案說明，眾人辯稱因為洪男「開車太慢」才會撞他並砸車，但警方懷疑這是一起幫派衝突，正深入追查中。

▲萬華昆明街23日晚間發生一起砸車衝突案件。（圖／記者張君豪翻攝）

▲萬華昆明街23日晚間發生一起砸車衝突案件，車主市價高達400萬元的賓士E350 AMG豪車車窗被砸毀。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調查，23日深夜約11點40分左右，洪姓駕駛載著黃姓友人開車行經昆明街，突然遭後方休旅車追撞，另外還有一部休旅車追近，兩車衝下8名惡煞、帶頭的袁姓男子等人持球棒砸毀車窗玻璃。

兩輛休旅車的同夥羅姓、林姓男子分持辣椒水朝車內兩人猛噴，眾人砸車噴完辣椒水後立刻開車逃逸，被害人報警送醫後並無大礙，但接受警詢表示不知何故受到攻擊，也不知道對方行兇動機。

案發後警方調閱監視器，循線掌握行兇車主身分，24日凌晨陸續傳喚陳姓主嫌（20歲）、羅、袁姓等8名涉案人到案說明，他們到警局表示，因為洪姓駕駛開車太慢擋住他們，一時氣憤才會沿路跟車並下車攻擊，辯稱這是起行車糾紛衝突。警訊後依涉嫌聚眾鬥毆、毀損、傷害等罪嫌將8人送辦，並循線追查幕後主因。

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