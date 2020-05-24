牽動2022布局！海派趙天麟對決菊系高閔琳　兩人對「罷韓」各有想法

▲高雄市黨部主委之爭，趙天麟(左)與高閔琳(右) 。（合成圖／記者地方中心翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

民進黨24日進行地方黨部主委改選，其中高雄屬於一級戰區、由立委趙天麟及高市議員高閔琳競逐，另外還有低調登記參選的林正男，由於搭上即將到來的「罷韓」，讓「菊系」市議員高閔琳和「海派」立委趙天麟之爭備受關注，投票當天兩人都於上午現身投票，對於罷韓議題，兩人都做出回應。

總統蔡英文回任黨主席後，首先要面對的就是24日地方黨部主委選舉，這次民進黨地方黨部選舉，可謂是2022選舉提名的前哨戰，也是蔡英文重掌黨機器後的地方勢力大洗牌。最受外界關注的就是高雄市，面對6月6日「罷韓」投票，如果高雄市長韓國瑜真的被罷免，隨之而來的就是市長補選，高市黨部主委在其中自然扮演關鍵角色，3位候選人中，有黨員林正男，但主要聚焦在「菊系」人馬高市議員高閔琳，出馬挑戰「海派」立委趙天麟。

▲高閔琳在支持者陪同下到場投票 。（圖／記者地方中心翻攝）

現任高雄市議員的高閔琳是總統府秘書長陳菊於高雄市長任內栽培的青世代，連任兩屆高市議員，曾任台大學生會長、學生議長，參與過野草莓運動、反媒體壟斷運動，也是知名高雄罷韓大將之一。

▲趙天麟一早9點多到晶頂101投票。（圖／記者地方中心翻攝）

立委趙天麟則得到三立電視台董事長林崑海的「海派」力挺，連任三屆立委、兩屆高雄市議員，曾任民進黨中央黨部發言人、民進黨文宣部主任、民進黨青年部主任等要職、歷練完備，兩人在24日一早分別到各自投票所投下神聖一票。

▲高雄市黨部主委投票 。（圖／記者地方中心翻攝）

高閔琳受訪時表示，若是順利當選，就是要將清新風氣創意作法帶進黨部，高雄地方黨部也要開始年輕化，招收更多年輕黨員，首要任務幫忙內部體制改變，讓民主香火延續。至於罷韓，高閔琳說，身為長期第一時間質疑站出來韓國瑜不適任議員，身為黨員都有義務聲援高雄公民團體希望，就是罷免韓國瑜，若順利當選會全力聲援支持罷免運動。

▲高雄市黨部主委投票 。（圖／記者地方中心翻攝）

趙天麟提到，雖各縣市都有派系競爭，但競爭會過去，進步會持續，雖然高雄競爭激烈，但沒有惡鬥保有民主風度，這場選舉也為罷韓選舉做個示範。提到罷韓，趙天麟說6月6日就要投票，但屆時黨部主委可能還沒交接，為了投票公平性，黨部以協助為主，但因三個月內要補選，黨部責任則是放在9月份補選。

而罷韓真的成功，會如何布局？趙天麟也說，市長改選相對單純，因為補選不會進行初選，直接由中央黨部徵召，他說：「如果徵選我的意見我會推薦陳其邁，陳其邁有意願、做好準備，他是最適合人選。」究竟主委之爭鹿死誰手，外界高度關切。

時間對我們來說完全沒用！