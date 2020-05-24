吹南風晒戲曲！司馬玉嬌受邀台東演出　風雨中滿足戲迷

▲傳統戲曲前輩、資深歌仔戲演員司馬玉嬌，受邀冒雨來台東表演，滿足台下戲迷大哥、大姐。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

傳統戲曲是五十歲以上縣民們的童年回憶，台東縣政府文化處「吹南風 晒音樂」活動，23日下午3點起在台東故事館舉辦音樂派對，邀請到知名小旦「司馬玉嬌」及有仙女姐姐稱號的「許仙姬」，一起感受戲曲風華的魅力，現場有好聽的音樂、好逛的市集還有〝網美製造機〞互動牆拍照打卡抽好禮活動。



音樂派對由街頭藝人-徐尹寧歌曲演唱，以及在地樂團-釀釀樂團演唱揭開序幕，隨後則分別由有仙女姐姐稱號的「許仙姬」、知名小旦「司馬玉嬌」進行表演，雖陰雨天但現場相當熱鬧。



文化處鍾青柏處長表示，肺炎疫情迄今台東縣仍維持0確診、0隔離，也提出各種紓困、振興方案，就是希望協助鄉親走過疫情、蓄積能量等待重整旗鼓，傳統戲曲可以說是我們童年回憶不可或缺的一部份，今天特地請到2位資深歌仔戲前輩「司馬玉嬌」、「許仙姬」前來，相信能夠滿足台下都是戲迷的大哥、大姐吧。



文化處「吹南風 晒音樂」活動計畫以「老歌」為主題來重視樂齡民眾，藉由活動讓大家多出門走走並增加在地樂團及街頭藝人演出機會。今年延續去年計畫共辦理8場小型演唱會及8場音樂市集，持續活化藍晒圖周邊場域、提升其能見度。

未來文化處活動持續以小型、流動、不特定觀眾群的型態化整為零方式辦理，希望在稍微緩解的時刻縣民能在生活中繼續不經意地感受藝文活動。

更多詳情請上Facebook粉絲團查詢https://www.facebook.com/MUSICTaitung或致電089-237130洽詢，活動將視疫情及天候狀況，主辦單位保留活動異動權利，並即時公告相關訊息。

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