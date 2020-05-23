阿中部長到墾丁！見「天氣雨轉陰」難掩好心情：大家有時間可以來走走

▲陳時中搭高鐵南下，今晚將遊墾丁大街。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／高雄報導

防疫五月天墾丁樂活遊今（23）日下午啟程，列車駛離台北後，天氣由雨轉陰，甚至一度出現太陽。中央流行疫情指揮官陳時中被問及看到陽光的心情，他表示，近日降雨幫水庫解渴，越往南部天天也漸漸變好，墾丁是很棒的景點，對於即將造訪十分興奮，也希望大家有時間可以來走走。

請繼續往下閱讀...

陳時中另提到，未來不反對開放車上飲食，不過站票就要慎重考慮，只要維持好社交距離、勤洗手，落實防疫新生活，還是能確保台灣社區安全。

防疫五月天出遊引發民眾圍觀，陳時中下午搭高鐵前也被民眾認出要簽名。被問到會不會覺得月台人潮太密集？副指揮官陳宗彥回應，高鐵雖然幾乎滿座，但在車廂間旅客都有保持距離，高鐵人員也不斷廣播，宣導防疫事項，如果連尖峰時段都能落實防疫，看起來應該沒問題，未來會逐步放寬飲食限制，讓長途旅行比較輕鬆一點。

▲陳時中搭高鐵被民眾要簽名。（圖／指揮中心提供）

新冠肺炎維持441例確診，連續2日無新增病例。下午行車途中，高鐵也特別廣播「今天武漢肺炎零確診，台灣高鐵向全體防疫人員致敬。」不過，列車長表示，這是針對國內零確診的例行公式，並非防疫團隊上車刻意廣播。

▲指揮中心副指揮官陳宗彥在高鐵上辦公。（圖／指揮中心提供）