疫情逼閉館！印尼動物園0收入斷糧了　最壞打算：殺老弱動物餵虎、豹

▲蘇門答臘虎。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情造成全世界經濟衰退，各國的觀光客人數幾乎是斷崖式雪崩，印尼西爪哇省一間動物園因為疫情被迫關門，由於門票收入歸零與多數國家進行封鎖措施，園區預計7月時就會把食物全部吃光，屆時可能要宰殺一些老弱動物，供獅子、老虎等肉食動物食用，否則他們將全部餓死。

根據路透社報導，印尼萬隆動物園（The Bandung zoo）3月23日起因為疫情原因被迫關門，導致他們每個月損失近12億印尼盾（約新台幣246萬元）觀光客收入，只能耗費積蓄與進行募資、募捐來維持動物園營運，儘管如此園內約850隻動物7月時仍將面臨斷糧危機

動物園發言人表示，園區平常每天需要超過400公斤水果，每2天需要120公斤的肉品，現在為了節省食物消耗，餵食的份量已經比平時減少許多，像蘇門答臘虎就從每2天10公斤，減少到每2天8公斤，草食及雜食動物的食物也有所減少，「食物已經吃完了，但牠們明顯仍還想吃東西。」

動物園指出，他們已經做好最壞的打算，未來如果糧食完全耗盡，將開始宰殺一些年老的、繁殖能力不高的鹿，供蘇門答臘虎、爪哇豹等瀕危肉食動物食用，否則未來仍會全部餓死，屆時包含一些鳥類也可能成為食物。一名獲准進入園區參觀的捐贈者透露，「（園區內）鱷魚比較胖，老虎也較健康，但獅子有些瘦弱。」

印尼動物園協會（PKBSI）表示，如果沒有政府介入予以幫助，印尼60間動物園中，近9成財力只能維持餵食到5月底，協會已經向政府及印尼總統佐科威（Joko Widodo）尋求幫助。