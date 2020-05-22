視訊慰問護理之家　凱特王妃與威廉王子陪玩賓果

實習記者周茹焮／綜合報導

英國凱特王妃（Kate Middleton, Duchess of Cambridge）與威廉王子（Prince William, Duchess of Cambridge）透過視頻的方式，為社福人員（social care workers）集氣，以感謝他們在新冠病毒爆發期間所做的努力，並且與威爾士卡迪夫養老院的年長者一起玩賓果，讓5月20日成為今年最熱鬧的一天。

▲凱特王妃與威廉王子透過視訊的方式，拜訪Shire Hall護理之家，為年長者與看護人員打氣。（圖／翻攝自YouTube／The Royal Family）



影片中，凱特戴著英國珠寶品牌Catherine Zoraida的金色蕨類植物耳環，身穿粉紅色LK Bennett品牌設計的印花連身裙，也正是去年7月觀看英國慈善杯馬球賽時的服裝，並且打算將它做舊衣回收。

凱特一直是以大膽的色彩，醒目的圖案及配飾做搭配吸引目光；以視訊亮相的她，雖然少了鞋子及包包，也無法阻擋她的品味，也難怪每次出席公開場合所穿的衣服都能帶動銷量，服裝品味也是不少女性的追隨目標。

▲凱特王妃與威廉王子還精心安排賓果開獎機、輪流抽出號碼線上「開獎」等環節。（圖／翻攝自YouTube／The Royal Family）

同時，凱特和威廉還慰問Shire Hall的護理人員及年長者，關心他們在疫情期間如何適應變化的情況，並強調當前危機期間心理健康的重要性。同時，她與威廉看得出來是很用心的準備這次的視訊，因為其中還有賓果開獎機、輪流抽號碼的線上開獎等環節，娛樂年長者及看護人員。

此外，Shire Hall護理之家是提供老年癡呆的護理住宅單位，也是是Hallmark Care Homes護理之家的一部分。Hallmark Care Homes是一家家庭經營的護理提供場所，在英格蘭和威爾士擁有19家護理院。