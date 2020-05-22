輕熟女「2000元騙走2支勞力士」　熱褲照曝光！全身飄散迷人香味

▲勞力士水鬼錶市面價值不菲，廣為收藏家喜愛。（圖／鏡週刊提供，下同）



圖、文／鏡週刊

勞力士「水鬼」錶在市面上具有保值、流通快、等同現金等特性，所以是許多收藏家的最愛，1名高雄市錶商在某收藏家臉書社群PO文，出售2支限量款「黑水鬼」錶，並開價50萬元，不料卻遭金光黨盯上，不但派出熱褲輕熟女面交，還煞有其事地進入銀行臨櫃領款，最後用2張千元真鈔夾500張玩具鈔，騙得2支勞力士黑水鬼手錶，警方與匪徒鬥智10小時猶如電影《神鬼交鋒》劇情，最終逮捕到2名男、女騙子，還幸運幫錶商找回2支名錶。

高雄市1名中古錶商在8日帶著2支總價超過50萬元的限量勞力士「黑水鬼」名錶，北上到新北三重1處超商和買家面交，錶商原本以為出面買家應是個男性，不料，前來交易的竟是一名穿著極短熱褲、全身飄散迷人香味的輕熟女，讓錶商原本的防備心頓時鬆懈不少。

隨後，這名葉姓女子說要到隔壁的銀行領現金交易，錶商跟著前往，見葉女煞有其事的抽號碼牌，臨櫃領款，更是放心，不料，她並沒有實際領款，而是帶著預先準備好的2張千元真鈔及其餘都是「魔術印製廠」所印的玩具假鈔，回到超商和錶商交易。

錶商見女子交付的五疊「鈔票」有捆條、有銀行戳章，又摸第一張和最後一張都是真鈔，也就未再詳加檢查裡面的鈔票，直到看見女子拿了錶後，匆忙的跑步離開超商並攔計程車離去，才驚覺有異，隨後仔細檢查鈔票才知受騙了，想要追趕卻來不及。

錶商自知要物歸原主的可能性不大，所以，直到翌日才向轄區三重分局報案。轄區三重分局偵查隊與慈福所即共組專案小組展開偵辦，在短短10個小時內，調閱過濾上千隻監視器及車牌辨識資訊，於9日晚間21時許掌握該名熱褲金光女及在外操控的葉姓男子行蹤，隨後逮捕2名涉嫌用假鈔詐取財物的金光黨騙徒。

另專案小組亦在第一時間火速帶同葉嫌南下台中市取贓，終於在2支名錶進入黑市前搶救了回來。原已不抱任何希望的錶商，聽到三重分局員警竟的在短短10小時內，逮捕2名金光黨犯嫌並救回2隻名錶，直呼不可思議。



更多鏡週刊報導

【兩千詐水鬼2】火辣車手搭配懂錶專家 最新詐騙不只針對老人家

「有人要殺我」吸毒男深夜縱火 台中老牌夜市慘遭祝融

【極惡安養院8】遭控加重毀謗、偽造文書 李慶元聲明：濫訴正不了視聽