連勝文反罷韓：高雄4年經歷5次投票　勞民傷財是幫了誰？

▲連勝文、韓國瑜。（合成圖／資料照）

記者黃巈禾／台北報導

高雄市政府花10天就完成幸福川清淤，國民黨智庫副董事長連勝文21日在臉書肯定高雄市長韓國瑜，他表示，累積多年的沉痾，換了韓國瑜團隊來處理，馬上得到基本的解決，這正是2018年高雄政黨輪替最重要的意義，而高雄4年經歷5次投票，勞民傷財是幫了誰？

連勝文表示，相信若高雄市民願給韓國瑜繼續奮鬥的機會，以他認識的韓國瑜那種要面子，做起事情拚命三郎的態度，一定會傾全力在任期內，把高雄的市政做好，為在中華民國的政治史上，留下一個完美的篇章。

連勝文認為，若高雄市民基於「教訓」的心情看待罷免案，其實總統大選結果已是最大教訓，現在時空環境不同，經歷可稱為世紀災難的新冠疫情後，現在高雄跟中央政府的重點應思考如何振興經濟，讓受傷的人民有機會喘息，重新站起來，同時面對「重開邊境」後台灣，特別是高雄市所面臨各種可能挑戰，以及寒冬來臨時可能的第二波甚至第三波疫情的攻擊。

連勝文指出，若罷免不幸通過，後續緊接著，在各地政府全力紓困經濟，並對第二波疫情超前部署的同時，高雄卻是緊鑼密鼓在幾個月內再搞一次大型補選，等選完後，新團隊入駐，又要手忙腳亂一陣子，等人都上手後已是年底，再過一年，到2021年底，又要開始2022年縣市長選舉，等於從2018到2022年4年中，包含總統大選及罷免案，高雄總共要經歷5次大型的選舉及政治運動，整整投票五次，勞民傷財後，到底是幫了誰的忙？

連勝文再指，政治人物一定靠著大型的政治運動及選舉，才能凸顯存在的價值，甚至藉此獲取利益，過好日子，但對一般民眾而言，這種持續、大規模政治鬥爭及競選活動，是一種負擔，且公務員在過程中也不可能專心做事，怕多做多錯，更不要說肩負起振興經濟、防範疫情再起等重大責任，結果就是人民再次受傷，野心政客實現夢想。

連勝文痛批，這些綠營政客滿嘴為民，實際上沒把人民福祉擺在心上，滿腦子想著都是自己的利益，一再呼籲政治退位、災後重建擺第一，但看來也只有靠高雄市民的判斷，才能在新冠疫情的世紀災難當中重回正軌，度過危機。