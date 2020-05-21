預定「端午連假賣站票」被駁回！陳時中：大眾運輸僅能少量解禁

▲指揮中心反對「取消搭乘大眾運輸強制戴口罩」的規定。（圖／記者賴文萱攝）



記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，交通部原定端午節前陸續鬆綁車內禁止飲食、自由座或站票販售等限制，不過流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨表示「反對販售站票」，交通部今表示，已洽指揮中心討論。陳時中表示，目前狀況不見得要立刻賣站票。

陳時中表示，大眾運輸解禁應朝有限度、少量的開放方向進行，不只管制人流總量，還有車廂內的社交距離維持、戴口罩等，都必須管制，此外，目前座位也不強制要採取梅花座，因此座位足夠的狀況下，不見得要立刻賣站票，讓大家都有位置坐，保持距離比較安全。



交通部次長王國材今日表示，對於規劃雙鐵開放販售站票部分，前天會議紀錄裡是用總量管制方式允許站票，但昨天指揮官有不同意見，已請同仁今天再洽指揮中心，基本上尊重指揮中心決定。

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王國材表示，自由座仍會賣，主要是站票部分有問題，事實上，過去雙鐵販售站票都有相關方式，例如將旅客疏散到各個車廂。交通部初步想法是，站票也要全程戴口罩，並保持1.5公尺社交距離，這是基本給雙鐵的準則，他也再次說明，如果有不同想法，尊重指揮中心決定。

陳時中昨日指出，不反對高鐵賣自由座，但反對「全面恢復站票」，否則會增加近距離風險，另外由於高鐵車途較長，因此也反對取消戴口罩，避免旅客近距離接觸，增加感染風險。

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