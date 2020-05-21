2歲小弟躲避鄰居逗弄！下秒跌入滾燙熱油桶...父崩潰：抱兒送醫「手竟燙出水泡」

▲2歲男童小雷。（圖／紅星新聞）



記者蔡儀潔／綜合報導

廣西桂林陽朔縣2歲男童小雷（化名）日前在躲避鄰居逗弄時，不慎跌入熱油桶，造成全身大面積燒傷！小雷爸爸說，事發時，孩子出現了輕微的休克症狀，後來甚至都無法哭出聲，他立刻把兒子抱起來往醫院送，當下能感受到小雷身上溫度極高，「我的手也因為抱他被燙了幾個水泡。」

綜合陸媒報導，雷先生和妻子經營一家米粉店，事發當天他一個人在家帶孩子、準備店裡食材，「我把炒料的油倒進油桶後隨手放到門邊，順便看了眼孩子，他當時一個人在門口玩得很好。」

就在他清洗抹布時，突然聽到小雷的哭喊聲，趕到門口一看，兒子倒在地上，屁股處還緊靠著側翻的熱油桶，渾身沾滿了油漬，全身通紅，「門外還站了一個人，是我們的鄰居，他當時也有點懵。」

通過與鄰居交流，雷先生得知，在他去洗抹布的時候，鄰居看到小雷一個人在玩耍時，便想上前逗弄下，「孩子在閃躲時一直往後退，沒注意到油桶，一不小心就被絆住腳，坐進了油桶裡，然後重心不穩，和油桶一起倒在地上，油也就順勢灑到了他身上。」

「我也被嚇到了，畢竟油剛下過鍋，非常燙，就趕忙把孩子抱起來往醫院送。」雷先生說，當他接觸到小雷的皮膚時，他能感受到小雷身上溫度極高，「我的手也因為抱他被燙了幾個水泡。」

「一路上，孩子都在發抖叫爸爸，但沒哭，可能是疼麻木了。」事發後，雷先生急忙將小雷送到鎮上的衛生院做了簡單的燒傷、燙傷處理，再驅車前往桂林市裡的大醫院求救。

▲小雷屬於特重度燒傷。（圖／紅星新聞）

醫學診斷證明書顯示，小雷於2020年5月13日入住該院燒傷整形創面科病區進行診治，臨床診斷結果為特重度燒傷（全身多處熱油燙傷，50%TBSA：深II°45%、III°5%）。醫師表示，小雷剛送到醫院時，曾出現休克症狀「有生命危險」，後經搶救治療，已度過最危險階段，目前處於病重觀察階段。

▲當地市民為小雷集中獻血。（圖／紅星新聞）

由於醫院的庫存血液有限，無法保證小雷後期治療所需，雷先生與妻子先是聯繫身邊親友幫忙獻血，但杯水車薪，最後他們選擇在網上發布求助資訊，希望可以獲得更多的血液供給。據桂林生活網消息，僅5月19日一天，當地市民便為小雷集中獻血84900毫升，約300個血袋。

「還有很多陌生人聯繫我，表示願意獻血或是捐錢。」雷先生說，他很感激大家的關心與幫助，目前小雷的血漿儲備已經足夠，加上之前他為小雷買過保險，醫療費用上暫時可以支撐。

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