全球最輕手機！夏普AQUOS Zero 2在台上市　跨界贊助ahq eSports Club電競俱樂部

▲夏普舉辦AQUOS Zero 2在台上市發表會，跨界贊助ahq eSports Club電競俱樂部。（圖／夏普提供）

記者姚惠茹／台北報導

夏普（Sharp）今（20）日舉辦全球最輕手機AQUOS Zero 2的在台上市發表會，並在會中跨界贊助台灣知名電競團隊ahq eSports Club，同時宣布今年預計會有多款手機於台灣亮相，其中包括眾所囑目的5G手機。

夏普表示，2018年亞運會及2019年東南亞運動會（SEA Games），電競被正式納入成為體育競賽項目，國際奧林匹克委員會在2020年初也表示，顧慮到全球數億的電競玩家，又希望維持年輕人對奧運的關注，奧運增設電競項目成為正式比賽項目只是時間問題。

▲穿著全新推出的PUBG M遊戲商城服裝的COSER拿AQUOS ZERO 2手機。（圖／夏普提供）

全球電競市場的規模在2019年約11億美元，預期在2022年可望成長至17.9億美元，電競市場愈發蓬勃與龐大成長潛力，因此台灣夏普與台灣知名電競團隊ahq eSports Club進行合作簽署，宣布夏普啟動跨界贊助，其中包含英雄聯盟、CSGO，以及今年全新成立的《絕地求生M》戰隊。



談到AQUOS Zero 2新機，台灣夏普總經理張凱傑表示，延續日本夏普與DNG電競團隊合作的手機銷售佳績，持續保有日本安卓手機銷售第一的地位，台灣夏普在拓展手機場市佔率上也效法日本的成功經驗，與全台灣規模最大的ahq eSports Club電競俱樂部簽署年度合作。

▲夏普舉辦AQUOS Zero 2在台上市發表會。（圖／夏普提供）

張凱傑指出，今年夏普推出的旗下AQUOS手機，將會是夏普與ahq合作的主要產品線，並預計今年會有多款手機在台灣亮相，其中包括眾所囑目的5G手機。接下來整年度ahq與夏普將在今年舉辦多場《夏普盃SHARP Championship》電競比賽，邀請對《絕地求生M》有興趣的大專院校及高中職學生共襄盛舉。

夏普這次推出的AQUOS Zero 2，主打超高性能電競等級240Hz螢幕更新率，而且是僅重141公克世界最輕手機，搭配6吋或更大的螢幕尺寸，內建大於3,000mAh的電池容量，期望與ahq共同打造更輕鬆、舒適，更適合電競的遊戲環境，並宣布從即日起正在在線上通路開賣。

▲左起為台灣夏普總經理張凱傑、ahq eSports Club執行長林呈洋Henry。（圖／夏普提供）

ahq eSports Club執行長林呈洋Henry表示，ahq這次跟夏普洽談合作的過程中，明顯感覺到夏普對於台灣電競及遊戲網紅族群高度的重視，從相關市場調查報告，台灣遊戲人口已高達1450萬，其中透過手機進行遊戲體驗的比重甚至超過80%，這樣一個群族所衍生出來在遊戲體驗、賽事觀看、網紅內容經紀及體驗行銷等行為，將是夏普在台灣的策略行銷相當重視的市場。

Henry指出，ahq是目前全台灣規模最大的職業電競俱樂部，旗下經營知名的職業電競戰隊，並在電競產業生態上，推動電競教育人才培育及遊戲網紅經紀，因此期望透過這次的合作，藉由AHQ在台灣電競及遊戲網紅族群的經驗，讓夏普能夠深入年輕族群。

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