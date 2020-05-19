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民進黨彰化主委選舉廝殺　邱建富遭指控違規前往兩岸論壇

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▲評召許廣東建請中央開除邱建富黨籍。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲評召許廣東建請中央開除邱建富黨籍。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

民進黨彰化縣黨部主委選舉競爭激烈，在五五波的激戰中，出現決定性的轉折，有自主性不願具名的資深黨員向評召許廣東舉發，邱建富擔任彰化市長期間，前往大陸參加海峽兩岸論壇禁令，要求黨中央開除黨籍，邱建富說，當初是以南瑤宮受邀出席，有跟時任主委江昭儀報備，「之前才抹黃我，又被抹紅了」。

不願具名的資深黨員向許廣東評召舉發，邱建富是對岸的彰化市長，民進黨中央三申五令嚴禁黨公職參加大陸的海峽兩岸論壇，而邱建富卻當馬耳東風，這樣的人怎麼有資格當主委，試問他去大陸幾次？他去見了什麼人？說了什麼話？他拿了大陸多少好處？他未來是想當大陸的主委或是台灣人的主委？處處幫大陸說話？他是大陸人還是台灣人？

許廣東說很多黨公職也不認同邱建富這種作為，在縣黨部柯金德主任的建議下，決定由許廣東以縣黨部評議委員會召集人的身分，向黨部提出檢舉，逕送黨中央開除黨籍以儆效尤。

▲評召許廣東建請中央開除邱建富黨籍。（圖／記者唐詠絮翻攝）

邱建富參選連任主委，被對手評召許廣東陣營頻頻出手爆料，甚至將「素真」都攤開在檯面上，讓邱建富喊冤，「不要再抹黃我了」，地方政壇人士也認為，往昔與邱建富私交甚篤的許廣東，甚至是他選舉上的大金主，此次為何會大逆轉直接與邱槓上角逐主委，箇中原因耐人尋味，普遍認為是為魏明谷下屆縣長寶座鋪路。

許已經說過，「不想參選公職」，但邱有意參選下屆縣長，如果邱此次輸掉主委選舉，要想從政壇中東山再起，恐怕得付出更多心力，雖然派系不同，但未來大選畢竟是一家人，邱對這些曾經一起流汗打拼過同黨同志，應該更要審慎。

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