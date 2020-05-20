距臺千浬搭救遇險友船　海巡表揚模範3船東

▲海巡署第七巡防區指揮部20日，到「高雄區漁會」及「東港區漁會」，表揚去年救援穩鵬號3船東 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

台灣漁船「穩鵬號」漁船於2019年2月間在距臺3756浬印度洋公海，發生海上喋血案震驚國內，經政府跨部會通力調度及3艘國籍3漁船協同救援，成功將船上3名台籍幹部及12名外籍船員救下，海巡署第七巡防區指揮部於20日由主任楊朝卿及第五岸巡隊隊長陳朝陽接連至「高雄區漁會」及「東港區漁會」，頒發感謝狀給當時參與救援3艘漁船船東，表彰義行，也代表海巡署恭賀3人獲選本年度優良漁民。

「穩鵬號」漁船在去年2月20日於印度洋模里西斯海域發生海上喋血事件，事件發生時，更傳出有多名船員跳海逃生，情況十分危及，海巡署第一時間立即調派船艦及特勤人員馳赴救援。

而今年獲選優良漁民的吳健瑜、陳又銘及許明仁3人，當時獲知此危急事件，即要求所屬也在週邊海域作業的我國籍「鴻福88號」、「上豐3號」及「兆豐277號」等3艘漁船，立即停止作業，全力投入救援工作，並主動協助海巡署救援人員登上「穩」船，成功救下3名台籍幹部及12名外籍船員，而此事件能夠成功落幕，海巡署第七巡防區指揮部特選在今天分別至「高雄區漁會」及「東港區漁會」在漁會理事長及漁會人員見證下，表揚3名船東的義行。

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