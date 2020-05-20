杜絕憾事發生　台南將設「路樹倒伏處理平台」建立路樹倒伏處理SOP

記者林悅／台南報導

台南市北區5月19日晚上公園路延平國中前發生路樹倒塌，造成蔡姓女騎士不幸身亡事件，該案雖已釐清樹木權管單位為延平國中，但為了不再發生類似遺憾，市長黃偉哲下令召開「路樹倒伏處理平台」，工務局將於近期邀集相關單位檢討建立全市路樹處理SOP。

▲台南市北區公園路延平國中前發生路樹倒塌，造成蔡姓女騎士不幸身亡事件，工務局將於近期邀集相關單位檢討建立全市路樹處理SOP。（圖／記者林悅攝）

19日晚上公園路發生路樹倒榻，工務局晚上8時27分接獲通知，立即派員前往現場，同時儘速派調抓斗車一台、吊車一台及鍊鋸機3台等機具到現場協助清除倒伏的樹木，以維交通順暢。但因警方要求現場須請鑑識小組照相蒐證，先須鑑識蒐證，才可清除樹枝，因此工務局始至晚上9時42分警方鑑識小組完成鑑定，立刻協助鋸除樹桿、樹枝，於當晚深夜10時4分完成鋸除及清運作業，讓公園路交通恢復。

工務局指出，每年汛期出現的豪大雨，除了雨水以外，還有可能會伴隨出現的樹木落葉、斷枝甚至倒塌。有關於樹木倒塌有各式各樣的原因，除了平時維護單位的基礎養護如修剪、也與樹木生長的環境、樹種特性、樹木是否染病、自然環境及當下狂風暴雨等等有關，而所有的因素皆會互相影響。

為維護行道樹美觀、健康的生長，工務局每年都會在汛期前對行道樹進行例行性疏枝修剪，今年已對全市112條重點路段之路樹疏枝修剪近18000棵路樹，主要針對樹木本身及枝葉下垂及密集情形，還有運用疏枝法清理不良枝和會影響行車視線的枝葉。此外，樹冠修剪亦採用梳枝及截剪方式修剪，除降低樹木高度外，也符合未超過樹木1/4高度的修樹原則，所以樹木進行疏枝，除了降低颱風來襲時的枝條斷落甚至傾倒外，還可以減少樹木因枝條密集不通風而產生的病蟲害，促進樹木健康。

工務局2018年及2019年也針對交通流量較高、樹體較高大的路段如小東路、林森路、東豐路、健康路等，委外辦理樹木的健康檢查，目前累計檢查的樹木總量共2066株，花費近140萬元左右，因樹木的健康檢查專業成分高，所以無法一次全面性執行完畢，後續預計仍將分年與分路段持續執行健檢計畫，並將執行經驗分享給相關單位參考。

另外，工務局近幾年來持續都有發布相關的樹木管理規範，諸如臺南市樹木修剪施工要領、台南市樹木專家學者名單、工程契約樣本第9條第26款施工基地及周遭植栽管理條例等等，並開辦樹木修剪教育訓練及認證，相關資訊皆公開於臺南市政府工務局網站下載區內供所有有需求的人士下載使用，農業局亦每年開辦各種樹木相關課程邀集各相關單位上課。

市府近期將召開跨局處的統合性會議，研擬出全市的路樹倒伏處理SOP，希望藉由這樣全體性的檢討及機制建立，能夠杜絕遺憾的事件再發生。

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