　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

藍牙偽造攻擊曝光！　手機、筆電、平板都成目標

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼手機,iPhone,Siri,低頭族,滑手機,手遊。（圖／pixabay）

▲BIAS是透過Bluetooth Classic規範中的漏洞而實現的，因此任何符合標準的藍牙設備皆可能受到攻擊。（圖／pixabay）

記者王曉敏／綜合報導

藍牙如今已成為各個電子設備中相當普遍的功能之一，不過國外研究團隊稍早披露了藍牙無線通訊協定中的一項漏洞，將使智慧型手機、筆記型電腦及智慧家居等各種設備暴露在所謂的藍牙偽造攻擊（Bluetooth Impersonation AttackS，BIAS）之中。

研究人員 Daniele Antonioli、Kasper Rasmussen 及 Nils Ole Tippenhauer 表示，BIAS 是透過經典藍牙無線通訊（Bluetooth Classic）規範中的漏洞而實現的，因此任何符合標準的藍牙設備皆可能受到攻擊。

他們總共測試 30 款主流消費電子產品，其中搭載了超過 28 種不同的藍牙晶片，包括賽普拉斯半導體（Cypress）、高通、蘋果、英特爾、三星及 CSR（Cambridge Silicon Radio），並對其進行 BIAS 攻擊，結果顯示，所有受測試的設備都容易受到 BIAS 攻擊。其測試的產品包括：蘋果 iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 5S 及 iPhone 6、Macbook Pro 2017、iPad 2018，以及 Google Pixel 2、Pixel 3 等。

▼BIAS 藍牙攻擊受測試設備列表。（圖／截自 BIAS 技術論文）

▲▼BIAS藍牙攻擊測試設備。（圖／截自BIAS技術論文）

兩個設備透過藍牙配對時，將生成一個使設備連接在一起的長期密鑰，以免去後續每次都得經歷的冗長配對過程。該團隊指出，BIAS 攻擊即是利用藍牙設備處理長期連接的漏洞，能成功繞過建立安全連接期間的藍牙認證程序。

利用該漏洞，攻擊者可以假冒經過身分驗證並與對方設備曾配對過的其中一台設備，且無需事先知曉長期密鑰，並以此控制其他設備或從中竊取敏感資料。

▼BIAS 攻擊是利用藍牙設備處理長期連接的漏洞。（圖／取自免費圖庫 Pixabay）

▲▼藍牙。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

為此，研究團隊於去年 12 月向監督藍牙制定標準的藍牙技術聯盟（Bluetooth Special Interest Group，Bluetooth SIG）披露該漏洞，並延遲公開至現在，以便聯盟能在眾所周知前制定解決方案。「一些供應商可能已在其設備上實施了針對該漏洞的解決方法，因此，若用戶的設備在 2019 年 12 月後一直未更新，則可能易受到攻擊，在該時間後更新設備者，則可能已修復。」

Bluetooth SIG 於稍早發布的新聞稿中宣布，該聯盟已更新了藍牙核心規範以防止強制降級至經典藍牙協議的 BIAS 身分偽造攻擊。

過期票券別浪費！簡單3步驟　教你搶救妙招

ET快訊
致災性降雨要來了！首波「西南氣流」將合體鋒面　最危險時間、熱
即／逆轉勝！欠1.8萬罰款整棟房被法拍　執行署撤銷拍賣程序
蓬佩奧稱蔡英文「總統」　陸國防部發聲明：極端錯誤、非常危險
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

臉書傳計畫7月6日起回到辦公室上班　使用率限制在25%

全球最輕手機！夏普AQUOS Zero 2在台上市　跨界贊助ahq eSports Club電競俱樂部

iPhone 12傳將不再附贈耳機！　分析師：蘋果欲推動AirPods銷售

美祭「不斷線」承諾　FCC收到逾2000筆疫情相關網路問題投訴

蘋果分散中國產線！傳全新耳機Airpods Studio將是「越南製造」

三星Note 20設計圖曝光！傳100倍變焦遭砍　保留1.08億畫素鏡頭

不是Bug啦！Apple Watch新彩虹版錶面要從手錶設定

Apple奪下最夯品牌、Note9加冕為機王！　蘋果三星制霸美國市場

蘋果新專利！讓MacBook Pro鍵盤手托可作發光觸控板使用

時隔2年！Google終於承諾將在Android更新中修復Pixel 2桌布Bug　

博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

吳尊問「跟曾之喬何時生」　辰亦儒羞回：三個月內不能說

孫協志牽手約會夏宇童！　「1細節」被爆不只是女友

世衛會稱「中國疫情公開、透明」 習近平：2年內金援各國20億美元

紅豆餅3個10元、25元巨大春捲 網紅盤點宜蘭5間道地素食小吃

輕輕一拉無痕跡！7招縫紉技巧　醜破洞補上小圖樣變身趣味設計

臉書傳計畫7月6日起回到辦公室上班　使用率限制在25%

全球最輕手機！夏普AQUOS Zero 2在台上市　跨界贊助ahq eSports Club電競俱樂部

iPhone 12傳將不再附贈耳機！　分析師：蘋果欲推動AirPods銷售

美祭「不斷線」承諾　FCC收到逾2000筆疫情相關網路問題投訴

蘋果分散中國產線！傳全新耳機Airpods Studio將是「越南製造」

三星Note 20設計圖曝光！傳100倍變焦遭砍　保留1.08億畫素鏡頭

不是Bug啦！Apple Watch新彩虹版錶面要從手錶設定

Apple奪下最夯品牌、Note9加冕為機王！　蘋果三星制霸美國市場

蘋果新專利！讓MacBook Pro鍵盤手托可作發光觸控板使用

時隔2年！Google終於承諾將在Android更新中修復Pixel 2桌布Bug　

國民黨批蔡英文「詞藻華麗內容空泛」　林俊憲酸：恐怕很難超越「633」

外資大砍台股！Q1減持176.5億美元　創歷史新高紀錄

周杰倫、昆凌520灑狗糧❤️　甜跳雙人舞「右手讓粉絲都笑了」

NeiNei霸氣飆舞44秒！　自信撩髮湊向鏡頭…大長腿神複製老爸吳尊

摳爆少女像！韓23歲男對慰安婦「擲石洩憤」...被制止反毆對方3拳

Pony幫你分析4大「底妝工具」用法＆妝效　最後一種搭配超好用！

獨／舌頭發霉！她硬撐2個月…竟「爛出10元深窟」　醫挖整塊肉嘆：第二期了

中職／彈力球拖長時間　陳傑憲：投手比較辛苦

Q1進出口、旅行收支皆創近年新低　受疫情與原物料價格重挫雙重打擊

臉書傳計畫7月6日起回到辦公室上班　使用率限制在25%

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

3C家電熱門新聞

安卓舊機也能換購新iPhone　Apple官網藏折價方案

5.4吋iPhone 12新模擬圖曝光！瀏海尺寸縮減33%

iPhone 12發布延至10月！　三星與京東方將共同提供OLED螢幕

Xperia 10 II三大電信資費一次看

LINE Pay「嗶」7-ELEVEN付款滿額享10%回饋　同步啟用電子發票載具

LINE推「520用貼圖傳心意」活動　傳送指定貼圖有機會得Switch等大獎

藍牙偽造攻擊曝光！　手機、筆電、平板都成目標

Galaxy A21s推出！　4鏡頭、5000mAh電池及Exynos 850處理器

iPhone 12再被洩密　推特爆料邏輯板長這樣

蘋果iPhone 12採用三星OLED面板　引入XDR技術、支持10bit色深

Google App「深色模式」正式上線！　雙平台用戶可陸續啟用

Apple手表更新並追加2款彩虹表帶

Apple Glass被爆料最低15000元起　支援遠近視鏡片

OnePlus 8 Pro爆透視疑慮　官方將透過更新停用

更多熱門

相關新聞

三星手機爆安全漏洞！影響遍及2014年後所有機款

三星手機爆安全漏洞！影響遍及2014年後所有機款

Android在安全性方面有很多弱點，但大多數時候都可追溯至對開源平台所做的更動。三星上周發布了安全更新，修復自2014年以來一直存在於旗下所有智能手機中的關鍵漏洞。

Google披露蘋果Image I/O零點擊漏洞　現已修復

Google披露蘋果Image I/O零點擊漏洞　現已修復

檢警啟動遠距視訊酒駕無處逃！

檢警啟動遠距視訊酒駕無處逃！

駭客揭iPhone相機零時差漏洞　獲蘋果228萬元賞金

駭客揭iPhone相機零時差漏洞　獲蘋果228萬元賞金

南警雙管齊下防疫防制無漏洞

南警雙管齊下防疫防制無漏洞

關鍵字：

BIAS藍牙漏洞藍牙技術聯盟Bluetooth SIG

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

陳時中辦公室曝光！蔡英文走進驚呆

快訊／羅志祥520再發聲謝罪周揚青！

蔡依林爸媽證實已離婚！

妻被酸像菲傭！宥勝爆一度甩了她秒交白富美女友

空姐房客搬走隱瞞「帳單合約」　逼空姐房東吞下去

宋慧喬爆「關鍵4細節」復合玄彬

即／台南路樹倒塌！女騎士當場斷氣

「極限運動女神」遺體被尋獲！失蹤6天深山難運出

相差56歲！乾爺爺23歲妹面前開「12星座男女姿勢圖」

蔡依林爆有了「5歲混血親弟弟」！60歲爸爸再婚娶泰國妹

托嬰中心粗暴顧嬰　2保母遭重罰

陳鏞基被拍牽辣妹回飯店　老婆發文回應

系真的！他用超商點數免費將夢幻哈雷帶回家

陸媒520曝光兵推影片 24小時「解放台灣」

美魔女議員質詢「胸前拉鍊滑落」

更多

最夯影音

更多
博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆

博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆
399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面