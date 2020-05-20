彰化寓埔這條水溝很恐怖　污泥抽不出要靠水刀！像陳年豆腐乳

記者唐詠絮／彰化報導

彰化線西鄉寓埔村沿海路，2月至今已經發生多起蛇出沒民宅事件，讓民眾非常害怕，到底是發生啥原因，鄉代黃泯嘉追查下，終於了解原因，就是出在門前的那條臭氣沖天的水溝，裡面有蛇的最愛「老鼠」，便與村長黃柏霖，跟公所報告，昨天從水溝內清出一大堆「敲不破的陳年豆腐乳」，超級噁心。

▲線西鄉沿海路水溝像陳年豆腐乳。（圖／鄉民代表黃泯嘉提供）

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▲動用大型抽水管跟水刀機具。（圖／鄉民代表黃泯嘉提供）

黃泯嘉將清理圖文po上個人及社區臉書，「《陳年豆腐乳》寓埔村 沿海路 陳年豪溝，痛而不通 通而不痛 通而不臭，一條水溝的油垢堆積了60公分高」，也自我解嘲地說，超療癒的動感抽吸。

黃泯嘉說，沿海路前這條水溝約長270公尺，積了應該有10多年的油垢，近日天氣炎熱，水溝臭氣熏得住戶都受不了，再加上有蛇老鼠出沒，趕緊做清溝處理，打開溝蓋才知道，油垢都已經呈現土黃色，而且非常硬，抽水管更本無法插進，只能用輔助水刀具處理，工程相當浩大。

▲清完水溝可以看到水波紋。（圖／鄉民代表黃泯嘉提供）

黃泯嘉也說，適逢昨天下大雨，水溝清理後也被沖刷的很乾淨，工程最晚明天可以完成，，附近民眾看到臭水溝終於看到清澈的水波紋，還可以聽到水流聲音，不禁豎起大拇指，大喊真的讚！

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