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台灣毒王「得意門徒」曝光！私擁武裝船配直昇機　出沒地點起底

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每年販毒超過百億元的台灣超級大毒梟、屏東王「林孝道」去年落網，但他的武裝船隊仍躲在公海上繼續國際販毒網的運作。（圖／翻攝畫面）

▲每年販毒超過百億元的台灣超級大毒梟、屏東王「林孝道」去年落網，但他的武裝船隊仍躲在公海上繼續國際販毒網的運作。（圖／翻攝畫面）

圖、文／CTWANT 

每年販毒超過百億元的台灣超級大毒梟、屏東王「林孝道」去年落網，但警方查出林孝道還有名手下大將「蘋果仔」，躲在鄰接菲律賓的巴士海峽公海上繼續指揮武裝船隊，負責接毒發貨，且以駭客加密過的黑莓機和警方鬥智，繼續維持這個國際販毒網的運作。警方透露，如果要破解這個集團，要靠東南亞國家派出軍艦才能完成。

 

今年3月，林孝道（56歲）被捕後坦承所有罪行，同時供出線索讓警方逮捕其他共犯，遭檢方求刑15年，目前官司尚未定讞，林孝道仍關押在台東看守所中，由於林孝道的黨羽遍布東南亞多個國家，其販毒母船及手下大將「蘋果仔」還在公海上橫行，每年運往台灣的毒品價值超過百億元，讓警方不敢掉以輕心。

警方逮捕林孝道後大規模召開記者會，宣告「南孝道」的傳奇已成歷史。（圖／報系資料照）

▲警方逮捕林孝道後大規模召開記者會，宣告「南孝道」的傳奇已成歷史。（圖／報系資料照）

警方透露，林孝道有一支10多艘長期行駛在公海上的走私船隊，每艘船上都有菲律賓武裝叛軍，林孝道極少登船，他在陸地上接洽好毒品生意後，一艘蒙古籍的「幽靈船」就前往指定海域「接貨」，再將貨交給母船，母船再等待指示將貨運往指定地點海域，交由接駁小艇載到海岸線外，將貨丟到海面上，讓擔任過漁夫的「水鬼」游到海裡將貨駝回岸上，再將貨裝箱運走。

菲律賓總統杜特地曾公開點名林孝道，揚言林只要踏進馬尼拉境內，就會把他抓去槍斃。（圖／報系資料照）

▲菲律賓總統杜特地曾公開點名林孝道，揚言林只要踏進馬尼拉境內，就會把他抓去槍斃。（圖／報系資料照）

刑事局3大隊大隊長蕭瑞豪說，母船是一艘200噸級的中大型船艦，母船上配有海水淡化設備，還有菲律賓武裝叛軍負責維安，船上甚至配備２人座直升機可供逃跑。「將來可能得動用東南亞國家軍方軍艦才能抓到人。」

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林孝道擁有一支由20多艘大小船隻組成的走私船隊，長期行駛在公海上，並由菲律賓武裝叛軍負責維安，火力非常強大。（圖／本刊繪圖組）

▲林孝道擁有一支由20多艘大小船隻組成的走私船隊，長期行駛在公海上，並由菲律賓武裝叛軍負責維安，火力非常強大。（圖／本刊繪圖組）

自稱屏東王的大毒梟林孝道去年落網後，警方目前可說暫時鬆一口氣，但仍不敢鬆懈，因為林孝道手底下有一個綽號「蘋果仔」的心腹門徒，仍躲藏在他的走私船隊上，而且從來不輕易下船，蘋果仔所負責的就是指揮調度船隊的一舉一動，接續運作林孝道龐大的販毒網絡。

警方透露，同屬台灣人的蘋果仔（39歲），心思縝密，對林孝道忠心耿耿，船隊上的菲律賓叛軍也都忠於他指揮，因此獲得林孝道賞識，平常除了負責船隊調度外，也負責林孝道海上對外交通，「如果林孝道是董事長，蘋果仔就是總經理。」

警方表示，目前還在販毒母船上指揮販毒的，就是林孝道底下一員貼身大將「蘋果仔」，同屬台灣人的蘋果仔相當受林孝道器重及信任，長期待在公海的母船上，從來不下船，非常的神秘。

由於林孝道的走私船隊龐大，不但配有菲律賓武裝叛軍，還有架雙人座直升機，以供必要時刻緊急逃亡。

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