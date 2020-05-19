蔡壁如嗆「發言人們都死了」　柯文哲：私下「拍桌摔椅」罵更難聽都有

記者楊亞璇／台北報導

台灣民眾黨近來風波不斷，先是黨內爆出互打內鬥，接著又有內部人士截圖爆料，指民眾黨立委蔡壁如因口罩販賣機事件，怒批「發言人們都死了」。對此，台北市長、民眾黨黨主席柯文哲19日下午受訪表示，私底下「拍桌、摔椅」（台語）罵部下的更難聽都有，他強調會設法改進。

▲柯文哲出席士林站TOD記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

▲柯文哲出席士林站TOD記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

被問到蔡壁如對發言人的發言是否不妥？柯文哲說，「其實我們私底下罵東罵西的都有，只是說華人社會對政治人物要求，就是要謹言慎行，要長得很像孔子」，不過他跟蔡壁如講說，要馬就不要做，既然做了一個程度上要符合社會的期望，「不然我們私底下『拍桌、摔椅』（台語）罵部下的更難聽都有，要設法改進」。

至於群組外流是否有內部調查？柯文哲指出，長期以來，「其實我對幕僚都相當寬容」，但是團隊紀律還是要注意。對於在黨團還是市府流出？柯文哲回應「都有可能」。

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