大陸兩會21日登場！網傳北京一公司33人「同時發燒」…官方證實了

▲北京出現多人出現發熱症狀。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸全國兩會即將在21日登場，北京市西城區日前驚傳一公司33個人同時出現發熱症狀，引發民眾恐慌。對此，西城區衛生健康委主任陳新18日通報，目前，33例患者經臨床診斷以細菌性呼吸道感染為主，均遵醫囑居家觀察治療，無住院病例，無重症病例。

陳新說，5月17日下午4點許，西城區疾控中心接到轄區醫療機構發熱門診報告，西城區復興門內大街55號出現多起發熱病例，經連夜排查，截至17日凌晨1時，西城區5家醫療機構發熱門診共接診該單位相關患者33例；西城區區委區政府立即啟動應急回應，迅速開展流行病學調查和醫療救治工作，同時，對該辦公場所進行環境採樣檢測。

目前，33例患者經臨床診斷以細菌性呼吸道感染為主，截至17日15時，新冠病毒核酸檢測均呈陰性，呼吸道多病原檢測中，多人A組乙型溶血性鏈球菌呈陽性。

結合目前流行病學調查、臨床表現及實驗室檢測結果，經專家組研判，已排除新冠肺炎病例，多數患者自述發熱與近期使用中央空調有關，初步確定為共同暴露因素導致的集體性發熱，病原體初步判斷為A組乙型溶血性鏈球菌。

目前，疾控機構已深入開展流行病學調查，指導該辦公場所落實主體責任，嚴格加強員工的健康監測與缺勤追蹤，並做好辦公場所的中央空調與外環境的清潔消毒工作。下一步，西城區衛健委將繼續做好後續病例追蹤調查和患者診療工作。

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