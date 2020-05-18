影／錢櫃惡火奪摯愛！新手爸遺孀淚崩告別　寫下「給練台生的信」：回不去完整的家

記者陳豐德、陳韻如／新北報導

北市林森錢櫃4月26日上午發生火警，釀成6死悲劇！其中43歲錢櫃員工林子晨不幸身亡，留下妻子及年僅1歲多的兒子。林子晨告別式18日舉行，其妻子因目睹丈夫被抬出火場，至今仍無法接受，還寫下了一封給錢櫃董事長練台生的一封信，內容寫道，原本有個幸福的家庭，卻被惡火奪走摯愛，「我心中之痛如刀絞，難以言表」。

▲錢櫃員工林子晨18日舉辦告別式。（圖／記者陳豐德攝）

這起事故發生在4月26日上午10時57分許，事發當時，有許多民眾在包廂內唱歌，但第一時間警報器僅有1樓響起，導致不少人錯過逃生的黃金時間。經過調查，起火點是在大樓5樓的KTV儲藏室，而由於逃生梯大門全被開啟，讓周遭逃生梯形成2根煙囪，火勢一發不可收拾，最後釀成6人死亡。

▲錢櫃職福會放上花籃致意，寫道「浩氣長存」。（圖／記者陳豐德攝）



其中死者林子晨是錢櫃員工，為了一家三口的生計努力工作，而根據他最後一篇臉書貼文，「天氣好，心情就好，baby的成長，不能錯過」，滿滿對妻兒的寵愛文，如今卻命喪火窟，讓人相當不捨。

令人難過的是，林子晨妻子得知火警後立刻趕到現場，卻目睹丈夫被抬出，情緒幾乎崩潰。事隔23天，林子晨18日舉辦告別式，告別式外頭掛著的布條上還寫著，「我最摯愛的林子晨先生」，一旁也擺滿了花籃，裡頭也可看見錢櫃公司的花籃，寫著「浩氣長存」。

面對丈夫的離去，林子晨妻子至今仍無法接受一場大火摧毀原本幸福的家，而心痛的她在LINE上傳了一封跟丈夫告別的訊息，「給我最摯愛的夫君李子晨」，內容提及，2人曾約定要一起帶著雉子道處遊玩，「因為你說過這就是人生」，但一場無情的大火，奪走了她的依靠，也奪走了孩子的陪伴，「我心真的碎了，好痛好痛。」文末更是難過的向丈夫告別，「雖然不捨，但我現在要跟你說再見，往後的日子，我會繼續思念你，同時照顧你最庝愛的廷廷，永遠想你永遠愛你的老婆。」

▲林子晨遺孀寫下給練台生的信，字字句句充滿了對丈夫的愛，以及失去摯愛的痛心。（圖／記者陳豐德攝）

此外，林子晨妻子還痛心的寫下了一封給錢櫃董事長練台生的一封信，文內提及，林子晨為錢櫃付出16年，錢櫃是他熟悉的工作環境，「但也因人禍在此斷送他寶貴的生命」。

林子晨妻子還寫道，「原本我有一個幸福美滿快樂的家，卻因為一場突如其來的人禍災難，使我的家庭遭逢巨變，奪走了我的摯爱，更奪走了稚子的父愛，如今卻成了孤兒寡母，再也回不去那個曾經完整的家，我心中之痛如刀絞，難以言表」，字字句句可以看出她對丈夫深切的愛，以及難以言喻的悲痛，讓人不禁鼻酸。

林子晨妻子寫給丈夫的信：

「老公，天上的你讀的到我的訊息嗎？」

給我最摯愛的夫君李子晨，我們說好一起大手牽小手，帶著你最庝愛的廷廷到處遊玩，因為你說過這就是人生。

你常說老婆懷裡抱寶寶，老公懷裡抱老婆，這是你庝愛我們的方式。

寶寶的成長不能錯過，如今，一場無情的大火，奪走我的依靠，奪走寶寶的陪伴，我心真的碎了，好痛好痛。

我自私的希望那位犧牲者不是你。

傳給你的訊息再也無法已讀，止不住的淚水禁不住的流下，心真的好痛好痛。

現在，你不辛苦了，功課結束了，你以後的功課我幫你完成，你好好的跟著佛主去另一個世界生活，我會在這個世界好好照顧廷廷，請你別掛心。

自從你離去之後，我的生活變得無所適從，因為我太依賴你了，我和廷廷真的好需要你的陪伴，每當想起你對我的好，我的心就又痛了一次。

這些日常常想起你，想你在時，我可以跟你肆無忌憚的撒嬌，老公，我好想你。

如今，失去了你，我獨自面對寂寞，夜深人靜更是止不住的淚水，我多麼希望你不會離開我，可以和我牽手到老。對你的抱歉，是讓你這麼辛苦的工作照顧我和廷廷，老公，你真的辛苦了。

我想告訴你，這不是永遠的離別，這只是暫時的，我們會在另一個世界相見的。

雖然不捨，但我現在要跟你說再見，往後的日子，我會繼續思念你，同時照顧你最庝愛的廷廷，永遠想你永遠愛你的老婆。

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