電動汽車416充電站全國第一　中市府打擊空污：持續放寬補助標準

▲▼台中市政府放寬補助公寓大樓設置電動汽車充電站標準。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府打擊空污不遺餘力，去年補助公寓大樓設置電動汽車充電站，但條件是必須對外開放，今年放寬標準，同樣補助5萬元，但僅提供住戶使用也行，希望藉此吸引更多大樓申請，台中市燃油汽車數108萬多輛，電動汽車數1147輛，充電站416站，充電站數全國第一，市府將持續放寬補助，減少移動污染源。

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環保局空氣品質及噪音管制科長廖順榮表示，早在2011年就開始補助公寓大樓設置電動汽機車充電站，大樓先提出申請，獲准後再施工，汽車補助5萬元，機車1萬元，申請前提是管委會必須開放給外界使用，即使以投幣方式充電作為大樓收入也行，但部份大樓擔心門禁，危及住戶安全，設置意願不高。

廖說，市府今年放寬「電動汽車充電站設置補助計畫」規定，公寓大樓設置電動汽車充電站無需對外開放，也可以僅提供給住戶使用，果然吸引至少18件申請案，他提醒，只要是台中市各公部門、機關、學校、公寓大廈管理委員會、合夥或獨資的工商行號都可申請，期限至10月15日。

廖順榮說，台中燃油汽車數108萬多輛、電動汽車1147輛，汽車充電站416站，站數全國第一，燃油機車168萬多輛，電動機車4.8萬輛，充電站522站，站數全國第二，僅次於桃園市，希望藉由增加電動汽機車充電站，吸引民眾購買電動汽機車數量，減少空氣污染。

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