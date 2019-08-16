飛機上跳下！距地面1500公尺降落傘故障　女墜樹叢奇蹟生還

記者黃翊婷／綜合報導

加拿大一名30歲的女子上週六（10日）進行跳傘活動時，因為設備故障直接從5000英尺（約1500公尺）的空中墜落，接著摔進樹叢。目擊者們見到這驚人的一幕都嚇了一跳，原本以為可能凶多吉少，幸好女子命大只有骨折，送醫治療後已經沒有生命危險。

根據加拿大《CBC》報導，目擊者德馬斯（Denis Demers）提到，當時他看到女子跳下，一直降落到距離地面5000英尺的高空都無法成功打開降落傘，接著就以非常快的速度摔進附近一處樹木茂盛的區域，過程中應該有撞到樹，「這是一個奇蹟！我還是第一次見到有人從飛機上墜落，還能幸運活下來。」

▲女子從飛機上跳下，卻無法打開降落傘。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關，下同）

而當時正準備登上另一架飛機進行跳傘的女子戴普勒斯（Océane Duplessis）則表示，當下大家聽到這個消息都很擔心，幸好最後人並沒受到危及生命的傷勢。

當地警方表示，女子身上有多處骨折，其中也包含脊椎骨，送醫急救後已經沒有生命危險；而經過調查發現，她其實有豐富的跳傘經驗，事發當時主傘和備用傘都無法正常打開，才會險些釀禍，至於業者方面是否涉及刑事的過失罪，則有待進一步調查之後才能釐清。

▲跳傘屬於極限運動之一。

主辦跳傘活動的公司雖然拒絕發表任何評論，但美國降落傘協會（USPA）人員科連（Nancy Koreen）聽聞這起意外事件後，提出自己的看法並解釋，降落傘故障是非常罕見的事情，大多情況是因為使用者搞錯了什麼步驟，「降落傘必須在適當的高度打開，否則就沒有足夠的時間完全展開。」

消息經加拿大媒體報導之後傳開，網友們也紛紛在新聞底下留言回應，「怎麼會反過來責怪受傷的女子呢？這讓人覺得很詭異啊」、「她命大逃過一劫，應該去買張樂透，說不定會中大獎」。

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