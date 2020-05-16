ECFA風向球？劉結一放訊號「兩岸經濟互利融合勢頭不會減弱」

▲國台辦主任劉結一。（圖／ETtoday）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸官方15日發布「支持台企11條」政策，國台辦主任劉結一發表了3000多字的說明，被香港《中評社》認為傳達了五個重大訊息，包含大陸將不斷完善惠台政策，以及持續促進兩岸經濟融合。兩岸近期高度關注「ECFA早收清單」會否於9月「到期終止」，劉結一發言中所透露的訊息，也成為各界判斷ECFA能否延續的風向球。

《中評社》16日發表快評文章指出，在兩岸關係異常複雜嚴峻、台商台企面臨重重困難的此時此刻，劉結一的講話至少傳遞了五個重要訊息。

文章提到，第一， 高度肯定台商台企在抗疫中的貢獻。劉結一說，在艱苦卓絕的抗疫鬥爭中，廣大台胞台企同大陸想在一起、站在一起、幹在一起，許多企業、企業家踴躍捐款捐物，至今折合金額已達5億元，一些台企加班加點生產防疫物資、處理醫療廢棄物，一些台資醫院、台灣醫師、台灣青年積極參與病患救治、志願服務，以各種方式傳遞同胞之情，「這些愛心義舉，書寫了兩岸同胞守望相助、共克時艱的時代篇章，彰顯了同舟共濟、眾志成城的民族精神。大陸疫情防控取得重大勝利，也有台胞台企的貢獻。」

文章指出，第二，大陸一直高度重視並切實維護在大陸台胞的身心健康、落實執行涉台疫情防控政策，同時也關心島內同胞的疫情防控，安排台灣專家到武漢實地考察確診病患診治和疫情處置情況，持續向台灣疾控部門分享疫情信息和防控技術資料，截至5月14日已通報疫情信息151次，指導兩岸醫學界、民間團體舉辦抗疫視訊交流會，盡可能為島內同胞抗擊疫情提供各種幫助。

▼ECFA早收清單的「十年大限」近期受到廣泛討論。（圖／經濟部）



文章提到，第三，著力幫助台商台企在做好疫情防控的基礎上，推進復工復產，積極幫助台商台企緩解和解決供應鏈、資金周轉、物流、訂單履約、外地員工返崗等各種難題。

文章指出，第四，表明大陸將會不斷完善惠台政策，大力支持台商台企開拓新的發展空間，包括統籌協調推進重大台資項目、積極支持台企增資擴產、促進台企參與新型和傳統基礎設施建設、支持台企穩外貿、有效引導台企拓展內銷市場等。

文章提到，第五，疫情對兩岸經濟合作雖帶來一定消極影響，但兩岸經濟互利合作的基本格局沒有改變，融合發展的勢頭不會減弱。1至4月，兩岸貿易保持增長，金額達718.2億美元，同比增長5.6%。4月台灣對外出口出現下滑，但對大陸（含香港）出口同比增長14.0%，占台灣出口總額的44.4%，這個比例前所未有。一些知名台企加大對大陸投資增資，多個大項目接連上馬，表明大陸過去是、現在是、將來仍然是台商投資興業的最佳選擇。

《中評社》列出的五個訊息中，第五點最引人注目。兩岸近期高度關注ECFA會否在9月「到期終止」，大陸官方一直未有正面回應，但劉結一在說明會上特別提到兩岸今年第一季貿易額的增長，並以「比例前所未有」來形容，還強調「大陸過去是、現在是、將來仍然是台商投資興業的最佳選擇。」被認為是ECFA能否延續的「風向球」。