嚴峻的台海形勢下...「台胞受無端刁難」！劉結一嗆：正義必勝邪惡

▲國台辦主任劉結一。（圖／記者陳政錄攝）



記者邱茀濱／綜合報導

面對新冠肺炎疫情衝擊，大陸國台辦今（15）日發布11項針對台商的全國性支持措施，劉結一在會上表示，當前台海形勢更加複雜嚴峻，許多台商朋友深感憂心，許多台胞在島內受到無端刁難，統一的大勢不可撼動，而在兩岸同胞共同努力下，「主流必定壓倒逆流，正義必定戰勝邪惡」。

該《關於應對疫情統籌做好支持台資企業發展和推進台資項目有關工作的通知》於15日對外印發，大陸官方亦於15日下午，在北京舉辦「助力台企『11條』暨台商參與新基建政策說明會」，由國台辦主任劉結一、各部委代表、大陸全國台企聯會長李政宏等，以視訊連線方式向上海、廣州等9個城市、數百名台商進行說明。

劉結一表示，疫情是新中國成立以來傳播速度最快、感染範圍最廣、防控難度最大的重大突發公共衛生事件，但在大家共同努力下，「沒有一名在大陸台胞因感染新冠病毒而失去寶貴生命，沒有一家台企發生聚集性感染，沒有一項台胞台企的求助訴求未獲得及時回應。」

他聲稱，他們還安排台灣專家到武漢實地考察確診病患診治和疫情處置情況，持續向台灣疾控部門分享疫情訊息和防控技術資料，截至5月14日已通報疫情訊息151次，指導兩岸醫學界、民間團體舉辦抗疫視訊交流會，盡可能為島內同胞抗擊疫情提供各種幫助。

劉結一指出，為更好幫助台商台企盡快克服疫情帶來的不利影響，發展改革委、國台辦等10個部委今天聯合推出11條幫助台企發展的政策措施，包括幫扶台企復工復產。

劉結一提到，疫情對兩岸經濟合作雖帶來一定消極影響，但兩岸經濟互利合作的基本格局沒有改變，融合發展的勢頭不會減弱。今年1至4月，兩岸貿易保持增長，金額達718.2億美元，同比增長5.6%。4月台灣對外出口出現下滑，但對大陸（含香港）出口同比增長14.0%，佔台灣出口總額的44.4%，這個比例前所未有。

「疫情防控阻擊戰展現了中國力量、中國精神、中國效率，展現了中華優秀傳統文化的強大力量，這些是兩岸同胞共同精神財富和物質力量。」最後，劉結一強調，當前台海形勢更加複雜嚴峻，許多台商朋友深感憂心，許多台胞在島內受到無端刁難。祖國統一的大勢是不可撼動的；在兩岸同胞共同努力下，主流必定壓倒逆流，正義必定戰勝邪惡。

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