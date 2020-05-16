樹林區公所防治登革熱超前部署　儲水容器、髒亂點環境孳清里鄰總動員

▲ 樹林區公所邀請42位里長與環保志工隊長，針對里內菜園儲水容器與髒亂點進行孳清，清潔隊安排環境消毒作業。（圖／新北市樹林區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

氣溫逐漸偏高，高溫高濕環境更易孳生病媒蚊，鑑於2019年10月間新北市樹林區曾發生5件登革熱確診個案，樹林區公所為了防範登革熱再次發生，邀請42位里長與環保志工隊長，進行登革熱防治教育訓練講習。另結合樹林區後備軍人輔導中心與曾發生登革熱坡內里里長陳譽丰，環保志工們共50人，針對里內菜園儲水容器與髒亂點進行孳清，清潔隊安排環境消毒作業。

樹林區長陳奇正表示，本週起氣溫已高達28度以上，病媒蚊適合生長的區間，提醒民眾務必提高警覺，配合加強家戶內外將盆栽底盤移除或倒置，徹底清除底盤積水，落實巡、倒、清、刷防範疫情傳播，衛生局也於5月7日通報樹林區誘卵桶監測陽性率偏高需加強注意。

▲ 樹林區公所邀請42位里長與環保志工隊長，進行登革熱防治教育訓練講習。

陳奇正說，16、17日特別結合各里里長及環保志工隊針對有菜園內有儲水容器進行孳清，避免積水孳生病媒蚊孑孓，陳區長呼籲樹林鄉親，將防治登革熱在每日生活落實執行，杜絕登革熱疫情再次發生。

樹林衛生所主任曾淑娟表示，登革熱在台灣主要由埃及斑蚊及白線斑蚊傳播，牠們的身體是黑色、腳上有白斑，喜歡棲息在室內容器或人為造成的積水處，她也呼籲民眾在家中可裝設紗窗紗門、睡覺時掛蚊帳。

曾淑娟說，每週清洗家中花瓶和盛水容器至少一次，並記得刷洗內壁，倒放不用的花瓶、容器，清除不要的容器，巡檢家中陰暗處或地下室，並使用捕蚊燈，立即清除廢棄輪胎和戶外積水容器，聯絡清潔隊協助清運。在戶外時宜穿著淡色長袖衣物，並在皮膚裸露處塗防蚊藥劑，大家齊心合力將感染登革熱風險降到最低。

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