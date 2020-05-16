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歷年規模最大！美眾院通過3兆美元「英雄法案」紓困案　下一步送交參院

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▲美國國會大廈（United States Capitol），美國國會山莊，美國國會。（圖／路透社）

▲眾院以208票對199票通過英雄法案。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國眾議院15日通過3兆美元的「英雄法案」（Heroes Act）新冠肺炎紓困案，以援助地方政府、農民、醫療工作者、背學貸的學生等族群。該法案為美國史上規模最大的紓困案，接下來將送往共和黨主導的參議院進行表決。

綜合路透、衛報等外媒報導，由眾議院民主黨提出的英雄法案長達1815頁，是美國國會第2個向家庭承諾提供經濟刺激經費的法案，類似於美方3月底簽署的2.2兆美元「新型冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法」（Cares Act），儘管先前總統川普與參院共和黨人士都以「現階段不需新一輪緊急資金」為由反對，此次投票仍以208票對199票通過。

投票結果顯示，有14名民主黨人士倒戈投下反對票，另外有一名共和黨人支持該法案。法案接下來將送往參議院。

根據英雄法案，州與地方政府近1兆美元獲得援助，每周額外600美元的失業救濟金延至2021年1月，擴大新冠病毒檢測、接觸者追蹤治療、要求川普政府制訂國家檢測戰略，加強雇主稅收減免以便留住員工，協助租屋族與屋主支付租金、抵押貸款等，為補充營養援助計畫提供100億美元的資金，針對聯邦政府選舉應變計畫與籌備提供36億美元。

只不過，英雄法案引起的反彈聲浪不小，保守派反對推出新的巨額支出法案，激進派則認為，該法案的措施遠遠不夠。此外，川普先前就已經表示會反對此一紓困案，稱該案將會「到院前死亡」（DOA），註定會失敗。

▼美國總統川普。（圖／路透）

▲▼美國總統川普到賓州參訪醫療後勤公司「Owens & Minor」。（圖／路透）

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