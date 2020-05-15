黃蜂減弱成輕颱！明晚至周日最近台　氣象局：仍不排除發布海警

▲周末受颱風外圍環流影響，花東、恆春半島會有短暫陣雨。（圖／記者李毓康攝）

記者蕭筠／台北報導

減弱了！中央氣象局表示，「黃蜂」目前已減弱為輕度颱風，並以每小時20公里速度往巴士海峽前進，預計明（16）日晚至周日通過，雖目前預估黃蜂抵達巴士海峽後恐達輕颱下限，故仍不排除發布海警。這周末受颱風外圍環流影響，花東、恆春半島會有短暫陣雨，西半部則以午後雷陣雨為主，南部也不排除會有降雨情形。

請繼續往下閱讀...

▲黃蜂目前已減弱為輕颱。（圖／中央氣象局）



預報員李孟軒表示，黃蜂目前正在菲律賓陸地上且已減弱成輕度颱風，中心風速約28公尺，暴風半徑為120公里，預計明晚左右會來到巴士海峽，接著往東北方移動，過程中雖預估會減弱成熱帶低壓，但仍不排除發布海警。周末天氣部分，因受台灣外圍環流影響，主要降雨落在花東、恆春半島，會有短暫陣雨出現，西半部、南部則以午後雷陣雨為主，周日則須看黃蜂何時離開雨勢才會趨緩；氣溫部分，南部高溫有機會來到37度，中部以北則約35度。

另下周二（19日）起全台有雨，迎來今年首個典型梅雨鋒面，一路下到周五（22日），氣溫也將下降，北部高溫剩30度左右、中南部31至32度。下周一（18）日則受西南風影響，迎風面中南部會出現短暫陣雨，其他地區則是以午後雷陣雨為主，提醒民眾外出要記得帶傘。