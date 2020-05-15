驚悚慎入！雷射後「滿臉膿包噴射」…女崩潰哭控　醫火大揭「真相」

圖文／鏡週刊

日前有網友在爆料公社控訴，某皮膚科診所害其家人在手術後，滿臉爆痘幾乎毀容，甚至說診所事後不理。對此，該診所林上立醫師在臉書澄清，指出對方未按照吩咐，擅自塗抹其他保養品，才導致自己滿臉痘痘，而事後診所也給予藥物治療，醫師強調已採取法律行動，捍衛診所名譽。

林上立醫師開頭就說「結果事情竟然不是這樣！」「蝸牛原液敷傷口，你在跟我哈囉嗎？」反控當事人若覺得是醫療疏失，怎不去提告，這不是惡意中傷，那什麼才是，怒嗆對方自己把臉搞壞，幫忙不感激就算了，還反過頭再來染指我們「妳就只好自己面對了！」

林上立澄清，當天照當事人要求，護理人員治療行為完全沒有不妥，2天後對方因臉部大量痤瘡樣丘疹回診，並坦承未按照醫師指示，「治療完當天在開放性傷口即自行塗抹蝸牛原液」，才導致皮膚發炎。

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後來診所立刻給予口服及外用消炎藥物之處置，過程並無不當，林上立說以上內容均有完整紀錄及證據，絲毫不假。而當事人在照料近2週後恢復已達9成，證明臉部發炎與雷射治療過程無關！

儘管如此，該名「從未出現在本診所、宣稱為姐姐」的友人卻罔顧事實，在網路上做出不實指控，更在辦理剩餘療程退款費用時，將文章撤下，退款完成又立即重新張貼，詆毁診所動機顯而易見。

針對當事人和其友人的不實陳述及指控，林上立醫師強調已採取法律行動，替所有同仁討回公道。



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