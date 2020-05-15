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IEA仍預計2020年石油需求創歷史最大降幅　但解封有助緩跌勢

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▲▼石油,原油,油價,抽油機。（圖／達志影像／美聯社）

▲IEA已縮減需求跌幅的預測。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳心怡／外電報導

國際能源署(IEA)週四表示，2020年全球石油需求勢將創下歷來最大下跌紀錄，但由於封鎖措施有所放鬆，IEA已縮減需求跌幅的預測。

IEA指出，石油需求減少860萬桶/日，較先前預估的跌幅縮小69萬桶/日。

IEA在調整預測時提到，一些歐洲國家和美國的人員流動情況高於預期，中國大陸也正在從疫情中復甦，需求上升。

另外，在美國和加拿大的帶動下，OPEC+以外的產油國4月產量較年初減少300萬桶/日。IEA預測，到2020年底時，美國將成為供應減少的單一最大貢獻者，供應按年減少280萬桶/日。

IEA署長比羅爾(Fatih Birol)在與記者舉行的電話會議中表示，很高興看到沙烏地阿拉伯、阿聯酋和科威特在已有限產承諾的基礎上，現在又要展開進一步的減產。至於減產幅度是否足夠，他並不這麼認為。

IEA預測，假設新冠疫情不會再次爆發而且各國完全遵守減產承諾，那麼今年上半年高達970萬桶/日的龐大隱含原油庫存增幅中，有550萬桶/日可在下半年得以消化。

截至今13:17，6月西德州原油上漲0.35美元，漲幅1.27%，每桶27.91美元，7月布蘭特原油期貨上漲0.65美元，漲幅2.09%，每桶31.78美元。

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