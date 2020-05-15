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美航母羅斯福號「5人無症狀驗3次才確認」　專家曝正面訊息

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▲ 羅斯福號實施嚴密檢測，卻依然難以應付「假陰性」檢測結果。（圖／路透）

▲ 羅斯福號實施嚴密檢測，卻依然難以應付「假陰性」檢測結果。（圖／路透）

實習記者蔡政儒／編譯

美國軍方14日表示，儘管美軍航空母艦「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt）在船上疫情大爆發之後實施嚴密檢測，五名無症狀且原先兩次檢疫結果為陰性的船員，後來在第三次檢測中才確認為陽性反應。

此前，新冠肺炎（COVID-19）疫情於3月底在羅斯福號爆發後，船上近5000名船員已滯留關島長達六周。美國軍方說明，包含船長在內有五分之一的船員都已確診，並實施隔離，船艦本身也進行全面消毒清潔。

這次再爆新例一事，凸顯檢疫所面臨的挑戰，以及病毒強大的傳播力；美軍相關人士及家屬已有約8300人確診、27人死亡。

美國海軍最重要的戰力之一被擱留在太平洋，引起不少對於美國軍方對應疫情能力的質疑。羅斯福號疫情爆發也在海軍上層引起騷動，在船長克勞齊上校（Brett Crozier）公開表達他對這次疫情的疑慮後，前代理海軍部長莫德里（Thomas Modly）將他調職，質疑他掌控疫情的能力。

▲▼「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt）前艦長克勞齊（Brett Crozier）也確診新冠肺炎。（圖／路透）

▲被解除職位的「羅斯福號」航母前艦長克勞齊對艦上官兵談話時的畫面。（圖／路透）

美國國防部官員表示，羅斯福號現在已持續實施檢測、消毒，2900名回到船上的工作人員也都戴上口罩，並保持安全社交距離，應不會再有新例發生。他並補充，「狀況已經跟一開始比起來好多了。」

雖然羅斯福號發生疫情，多名流行病學專家仍見到正面希望。根據統計資料，一般確診民眾裡約有25%無症狀情形，但羅斯福號上的確診船員中卻有將近50%無症狀病例。其中一名學者就表示，可以在這之中找到更多新冠病毒傳播的線索，藉此更正或加強現行的防疫措施。

耶魯大學公衛所流行病學系主任高•阿爾伯（Albert Ko）認為，「不幸中的大幸是，疫情的爆發可以教會我們如何防範病毒。」他說，現在最大的謎團就是人體是否能夠發展出對抗新冠病毒的抗體，尤其年輕人感染的資料較為缺乏，羅斯福號上的確診案例剛好可以補上這個缺口，加速應對方法的研發。

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