台辦撥款助選韓國瑜「來回機票只收銅板價」　微信對話曝光！要錢超直白

圖、文／鏡週刊

台商協會涉嫌替國民黨與總統候選人韓國瑜賄選，背後竟然是中國湖南省長沙台辦出資，全案偵破起訴，成台辦介入台灣大選首例，震驚兩岸！雖然中國嚴詞否認，但人證、物證齊全，包括關鍵主嫌台商會長林懷等人坦承不諱，更關鍵的是，本刊掌握林懷向中國官方請款的二份公文密件及微信對話截圖，當地台辦將賄款149萬人民幣（約新台幣649萬元）匯到台協指定帳戶，鐵證如山，已不是幾句政治操作就能擺脫干係。

▲長沙台商協會去年底以尾牙之名，舉辦「藍天再現 台灣UP」晚會，替韓國瑜拉抬聲勢，凍蒜聲不斷，活動經費來自中國台辦。（圖／鏡週刊提供，下同）

檢調首度抓到中國湖南台辦暗中替韓國瑜賄選，企圖以中資左右台灣總統大選，辦案人員查出湖南省及長沙市台辦幾乎全額資助台商返台投票，並要求支持藍營候選人。

雖然湖南台辦發出聲明否認，反指民進黨政府在搞綠色恐怖，破壞兩岸關係及交流，不過，本刊取得林懷傳給中國官方「關於給予經費支持的請示」等二個神祕檔案公文，顯示林懷共請款350萬人民幣，經湖南及長沙台辦審查後，先撥款補助149萬元（折合約新台幣649萬元），不但是全案起訴的關鍵證據，也徹底打臉台辦說法。

根據林懷請款補助公文顯示，他對中國官方的用語畢恭畢敬，甚至卑微地採以下對上的請示詞語尊稱台辦官方，還細數他就任台商會長以來對促進兩岸交流的貢獻。

林懷在第一份請款補助的公文提到，「舉辦湖南省台胞年終尾牙聯誼會，邀請台灣嘉賓和全國台企聯會長及全省的台胞代表，共計560位台胞參加，住房達100多間，還準備豐富的抽獎獎品和節目表演，因花費巨大，特懇請省台辦領導給予300萬元經費支持。」

此外，他另向長沙市台辦請款50萬元人民幣的公文則提到，「我會根據省、市台辦的精神，積極號召在長台灣同胞返鄉投票，並舉辦返台投票動員大會，此次大會參加台胞約350人左右，預計經費約25萬元，另對返台投票台胞，每人給予1,500元人民幣的機票優惠，此項費用約30萬元，二項費用共計約55萬元。為了彌補台協資金缺口，順利開展各項活動，特懇請市台辦領導給予50萬元的經費支持。」

最扯的是，當地台辦透過台商行賄的手法五花八門，例如台商從湖南直飛台灣的來回機票，居然只要價10塊人民幣（約新台幣43元）銅板價，幾乎形同免費，簡直比在台灣吃一碗知名的滷肉飯還便宜，而且台商協會還辦聚會吃大餐及摸彩，就連住宿都大手筆免費招待。

檢調查出，只要是台商，具有回台投票資格者，都可向長沙台商協會登記欲搭機返台投票選總統，長沙台商協會推出的優惠方案內容是只要搭乘廈門航空或中國南方航空，原價人民幣1,560元機票（約新台幣6,573元），可補助幾近全額人民幣1,550元（約新台幣6,530元），以此為誘因，吸引台商返台投票。

由於宴會上大喊支持國民黨及韓國瑜的聲浪不絕於耳，檢方因此認為，相關被告企圖藉由造勢餐敘、優惠機票活動與要求與會者投票支持國民黨及韓國瑜做結合方式，以達到期約賄選目的。

5月8日，台北地檢署查出湖南省長沙台灣同胞投資企業協會會長（簡稱長沙台商協會）林懷等人在今年總統大選前，涉替國民黨總統候選人韓國瑜以補助台商返台機票、住宿及餐會造勢與摸彩等手法賄選，首度查出中國官方湖南省台辦藏身幕後出資，依違反《正副總統選罷法》，將林懷等7名台商起訴，最重可處十年有期徒刑。

檢調發現，林懷雖名為長沙台商協會會長，但該協會的財務運作，卻由湖南台辦經濟處處長黃道年另指派中國籍男子周輝擔任秘書處主任所掌控，當地台商協會儼然淪為傀儡，周輝一手管控台商協會的財務調度，及向湖南省或長沙市台辦申請款項，緊掐台商協會金流。

林懷在當地台辦金援下，找來560位台商造勢，事後他透過微信向周輝請款，周輝還超直白地回他「台辦支持協會經費29萬元已到帳，您借給協會的3萬元，下週轉您，請發個帳號給我。」

誇張的是，檢調查出湖南台辦對台商鋪天蓋地監控，就連林懷邀請台商出席名為尾牙餐會的邀請函範本、活動流程及摸彩獎項內容，都先由林懷透過微信與周輝再三確認，表面上林懷是台商會長，實際上一切運作都由當地台辦點頭才算數。

對於北檢起訴涉案的7名台商後，國台辦以發言人馬曉光名義發布新聞稿，痛批民進黨的行為卑劣升級，為謀求一黨之私，編造各種罪名處罰在中國的台商台胞，營造綠色恐怖，破壞兩岸關係，危害台胞利益。只是相關證據攤在眼前，連關鍵主嫌林懷都坦承不諱，台辦是否撒錢挺韓，台灣人民心中有數。



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