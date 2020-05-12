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親子

穩固娘家＝安全感　綠玫瑰說：女兒不是被潑出去的水～

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（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

母親節那天，我和女兒討論到10年後的未來，我說：「妳現在這樣賴著我，是因為妳還小，等妳上小學以後，會喜歡跟朋友一起，慢慢覺得媽媽很煩，不想理媽媽，但這個是正常的，大家都這樣。」女兒DAHLIA第一個反應：「我不會，我一定還要黏著妳。」

DAHLIA雖然只有6歲，但我們聊天的頻率毫無障礙，真不知道是她早熟，還是我停留在neverland。

我的人生看似被帳單追著跑，老是急於解決當下，對未來好像沒什麼規劃，但其實很早就有覺悟，我身體不好，壽命縮短也不意外，但，倘若不小心活太久，在雙北買間電梯小套房養老，真的是件很困難的事呀。

我從小生長在台北，喜歡日式小宅，不愛透天，雖然這裡是故鄉，但房價實在太高了，所以等孩子長大、約莫高中、大學的時候，我可能會從雙北移居到其他有捷運的城市，高雄啊、台中啊，買個坪數雖小、五臟俱全的電梯套房，一來安心養老、不被人趕，二來給女兒做個後盾。

我略帶輕鬆卻又認真的口吻跟女兒說：「等妳高中、大學考到外縣市，要到那邊去租學生套房的時候，我就不一定會留在台北了，到時我去台中、高雄買個小房子住。」

面對女兒一臉不解，我繼續解釋：「妳知道嗎？房東不喜歡租給老人家，因為他們怕老人家在裡面發生事情，也怕老人家沒工作收入，付不起房租，所以我會買個小房子，不管在哪裡都好，這樣妳去外縣市讀書的時候，我可以住，我死掉以後，萬一妳老公對妳不好，妳永遠有個地方可以回來重新振作，不用像我一樣，到處找房子，還要付房租。」

DAHLIA篤定地回我：「媽媽，妳對我真好，但我還是會想辦法，努力養妳。」我：「媽媽不奢望妳能養我，妳把自己照料好，懂得保護自己，就算以後妳的老公說要養妳，妳也不要被沖昏頭，一定要繼續工作、保持收入，讓我不用煩惱妳的事就好。」

我小時候家裡很富裕，但從來不認為長輩必須留錢給下一代，對我而言，那是父親自己辛苦教課賺來的錢，他可以疼我，但沒有義務留給我，他在持續照料、養育我們之外，怎麼揮霍財產是他的自由，與子女無關，在他投資失利、家道中落後，我只能替他可惜，沒有資格指責他。

我雖然沒有留財產給下一代的想法，但因為單親育子這條路不好走，也深刻體會到對台灣女人來說，穩固的娘家還是安全感主要來源，所以才會有想買一個小宅，做為自己養老與女兒永遠的避風港。

我曾經很認真地問過DAHLIA：「妳想要跟爸爸，還是跟媽媽？」（雖然至始至終，爸爸沒有要養的意思）DAHLIA毫不猶豫地說：「我只要跟妳在一起！」我想，我應該是她最穩固的堡壘吧！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格

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