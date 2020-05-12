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國際護師節》SARS到新冠！「癌患一句話」感動高靖秋　堅守護理崗位35年

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▲中華民國護理師公會全聯會理事長高靖秋。（圖／記者黃國霖攝）

記者嚴云岑／專訪

2020年國際護理師節正逢南丁格爾兩百歲冥誕，原本預定的千人慶祝大會，卻受到新冠肺炎疫情影響，改由地方分頭進行。中華民國護理師公會全聯會理事長高靖秋談及此事未覺遺憾，反而樂見其成，「其實這樣更窩心」。皮膚癌患卸下心防，是她堅守崗位35年的開端；而家人的支持，則是投身全聯會事務的最佳動力。

▲中華民國護理師公會全聯會理事長高靖秋。（圖／記者黃國霖攝）

高靖秋2016年當選護理師公會全聯會理事長，去年再度連任，同時身兼萬芳醫院社區副院長，以及台北醫學大學護理學院副院長的她，每天都在醫院、學校與全聯會之間奔波。新冠肺炎疫情爆發後，更一度囿於爭取防疫物資與獎勵津貼，只要接獲會員反應，她都盡所能使命必達。

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這已經不是高靖秋首次受託「找物資」。2003年SARS爆發後，時任萬芳醫院護理部主任的她，面臨的是第一線照顧與人力安排，但新興疾病加上口罩、隔離衣物資匱乏，一度傳出護理人員拒絕照顧病患。原本院方準備採購布口罩，供開刀房使用，也緊急採購了1000多件雨衣供開刀房應急，所幸只穿了2天，就被政府發現，緊急送進物資，才結束了這場「穿雨衣開刀」的鬧劇。

▲中國,武漢肺炎,醫護,武漢。（圖／路透社）

▲高靖秋經歷過SARS與新冠肺炎，她認為經歷過17年前教訓，此次護理人員相對少了些恐慌。（圖／路透社）

「所以我才說，這次新冠肺炎，反而沒有像SARS時，受到這麼大壓力。」高靖秋分享，2003年是台灣第一次面臨大規模新興傳染病，和平醫院封院帶來的震撼與傷痛，不只病人恐慌，醫護人員也人心惶惶，當時有許多護理人員都在家人壓力下遞上辭呈。

不過，當年的震撼教育，也促成了台灣每年舉辦防疫物資演練的動力。高靖秋說，因為有了17年充分準備，新冠病毒1月底潛入台灣後，醫院馬上組織起同仁生活照顧與病房動線安排，加上政府決策明快、透明，民眾配合度也很高，反而是在全聯會事務上，花上較多時間。

高靖秋分享，此次全聯會主要關心2個議題，一為口罩配置上是否足夠，二為防疫津貼發放是否公平。中央流行疫情指揮中心在口罩徵用分配之初，優先分配給醫院，在居家護理所、長照之家與診所的護理人員，一度傳出口罩缺，所幸經過與指揮中心、醫師公會和地方衛生所、社會局協調後，一週後終於獲得解決。

而衛福部在SARS期間曾發放給照顧病患的醫師5000元風險津貼，原本今年也將比照辦理，但經全聯會呼籲「醫護風險一致，待遇不該有差別。」衛福部長陳時中也在第一時間從善如流，把每班5千拉高到每班1萬。高靖秋笑道，可能因為津貼一開始就公佈，「這次協調同仁照顧病人，也比較順利。」

▲中華民國護理師公會全聯會理事長高靖秋。（圖／記者黃國霖攝）

▲高靖秋接受ETtoday專訪，談及從業來心路歷程。（圖／記者黃國霖攝）

高靖秋表示，護理人員在台灣，一直是默默付出的群體。在SARS事件爆發後，台灣也經歷過許多重大災變，舉凡八仙塵暴、高雄氣爆、台南大地震、普悠瑪脫軌，第一時間都能看到護理人員奮不顧身投入。尤其八仙塵暴爆發後，許多退休的護理師，也紛紛主動請纓回院照顧病人，「這就是護理的專業與使命。」

「我在護理工作2、30年了，沒有家人支持，真的很難達成。」高靖秋話鋒一轉笑道，許多人對「白衣天使」這個職業都有憧憬，自己卻是聯考誤打誤撞考上，直到畢業後進了臨床，才喜歡上這個職業。

讓高靖秋對護理一行改觀的是位末期皮膚癌病人，因為全身潰爛、發臭，造成同房病人抱怨，院方便將他移到小房間，由高靖秋與學姊負責照顧。最初幾天幫他換藥時，該病患都毫無反應，但她依然持續進行單方面溝通，告知處置流程，經過一週後，病人突然然開口道謝。

▲中華民國護理師公會全聯會理事長高靖秋。（圖／記者黃國霖攝）

▲高靖秋2016年起擔任護理師公會全聯會理事長，至今已過了4個年頭。（圖／記者黃國霖攝）

「當時我們都愣住了，想說病人怎麼突然會講話了？」高靖秋說，也因為病人突然拋出的反饋，讓她知道，「護理真的可以做很多」，也漸漸從工作上獲得成就感，而有時回饋不只來自家屬，在大規模事件爆發後，來自各界的捐贈物資，也都護理從業人員十分窩心。

新冠肺炎疫情爆發5個多月，台灣連續28天無本土病例，社區回歸安全，指揮中心也陸續放寬長照機構與加護、安寧病房探病禁令，但醫護人員站在社區把關第一線，進了職場，防護衣、口罩等悶厚裝備依然少不了。

高靖秋表示，疫情爆發以來，許多同仁下班摘下N95口罩，臉上都佈滿壓痕，所幸陸續有業者提供護膚產品，東森集團總裁王令麟日前也宣布捐贈旗下自然美保濕精華乳，更大方表示「護理人員只要登記就能領」；萬芳醫院鄰近的餐飲店，也陸續贈送便當、飲料，雖然只是小小的心意，卻讓護理人員感受到台灣社會的溫暖。

▼東森集團總裁王令麟日前捐贈護理師公會全聯會自然美護膚產品，只要登記就能領。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼東森總裁王令麟關懷最前線防疫醫護，提供自然美護膚產品，呵護醫護警消疲憊肌膚。（圖／記者湯興漢攝）

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