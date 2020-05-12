影／蔡英文叮嚀國人防疫不得鬆懈　讓「台灣模式」被世界看見

記者陶本和／台北報導

新冠肺炎疫情肆虐全球，而台灣在去年12月率先向世界衛生組織（WHO）示警，接著啟動一連串防疫機制，有效控制疫情在台擴散；而總統蔡英文身為國家領導人，所謂「台灣模式」的表現，也被國際所看見。

台灣從去年12月底就已發現新冠肺炎疫情在隱隱作動，當下馬上通報世界衛生組織，但對方僅回以「收到」，便無下文；但台灣方面，不僅逐步啟動邊境管制，並派專家前往疫情發源的武漢視察，了解相關疫情狀況。

接著，新冠肺炎疫情很快在中國大陸、世界各地蔓延開來，雖然台灣距離對岸近，且交流頻繁，但在政府「超前部署」之下，有效控制住疫情在國內擴張；此外，接連面對寶瓶星號、滯留國外國人返台等，設定嚴格檢疫機制，以及建立檢疫所，很快控制住疫情，避免疫情進入到社區。

另一方面，面對全世界都缺乏口罩、防疫物資的危機下，蔡英文緊盯行政院、經濟部等，啟動跨部會機制，建立「口罩國家隊」。除了徵用口罩，也搭起口罩產線，在短時間內將一日產能逐步提升到一天1500萬片；也透過口罩實名制方式，避免民眾瘋搶、囤積，盡可能達到每人都能買到的公平機制。

接著，國內疫情有效控制，加上口罩需求量，在國內已漸漸達到國人滿足時，蔡英文政府啟動外援的「口罩外交」工作；此舉讓國際不僅看見台灣，更透過「Taiwan can help」精神，讓世界各國看見台灣在被孤立的狀態下，展現出防疫的能量。

在防疫期間，蔡英文身為國家領導人，也透過拍攝影片向國人宣導平時就要注意的防疫工作。她在影片中表示，從今年初開始，就針對口罩、酒精等防疫物資進行管控，政府跟人民以及相關的產業，也團結在一起，發揮最大的力量，守護全體國人的健康，感謝第一線防疫人員的付出，讓全世界看到台灣人面對挑戰的時候，所展現出來的堅韌、團結與實力。

蔡英文強調，接下來仍然不能鬆懈，繼續守護所愛的台灣，大家要記得勤洗手，關心自我的健康，「雖然我們保持社交距離，聚會減少，但在社群上我們是沒有距離的」，還是可以透過社群對親友表達關心。

此外，由於台灣防疫表現備受國際肯定，這也讓蔡英文的社群網站推特（Twitter）的追蹤人數突破100萬人，她也藉著機會透過影片，向全世界分享台灣的防疫故事。

蔡英文說，在這次危機中，學到團結可以讓力量比想像中更大，「這從一開始，我就在台灣人民身上看到了。」台灣社會上下團結起來，在許多方面共同合作，因應這項挑戰，台灣醫療團隊日以繼夜地努力，確保國人和國外友人為抗疫做好萬全的準備。



蔡英文說，民間製造業挹注他們的資源及量能，組成「國家隊」大幅提升口罩和防護裝備等重要物資的產能，同時政府收到大量來自民間的訊息，詢問如何捐款及捐贈物資給國際社會最需要幫助的人？台灣有堅定的決心要盡一己之力，透過捐贈物資合作研發及經驗分享協助抗疫，「我們知道當世界需要幫助時，我們無法袖手旁觀。身為總統，我很榮幸見證人民不畏政治壓力，一次又一次無私地渴望回饋國際社會。」

「台灣想要參與世界！」蔡英文指出，社群媒體提供一個自由開放的平台，讓台灣與全球對話，「疫情無國界，幸好社群媒體也超越距離界限，我們齊聚在社群分享彼此的故事，讓我們知道自己並不孤單，我們將攜手一起共度難關。」

最後，蔡英文也感謝大家對台灣的支持，「從世界各個角落給予我們力量和鼓勵，我希望藉由推特分享台灣的經驗和成就，同時也與大家分享希望，期望我們都有更美好的明天。」

▼蔡英文錄製3分鐘影片，要向全世界述說台灣的防疫故事。（圖／翻攝自蔡英文推特影片）

